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AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: "Sitelerin, apartmanların insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesi sağlanmalı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “3. Tesis Yönetim Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, “Bir arada yaşadığımız sitelerimizin, apartmanlarımızın insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesi, idare edilmesi sağlanmalı" dedi.

Politika 31.03.2022, 18:39
AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: "Sitelerin, apartmanların insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesi sağlanmalı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “3. Tesis Yönetim Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, “Bir arada yaşadığımız sitelerimizin, apartmanlarımızın insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesi, idare edilmesi sağlanmalı" dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince (TRKTYD) İstanbul’da düzenlenen “3. Tesis Yönetim Çalıştayı”nda sektörün sıkıntıları ve çözüm noktaları tartışıldı. Çalıştaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Malik Ejder Batur ve Muhammed Emin Özkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, site ve apartman yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından AK Parti İl Başkanı Kabaktepe açılış konuşmasını yaptı. Kabaktepe, “Yerleşim planlarımızda ve kentleşme sistematiğimizde temel olarak bir arada yaşadığımız sitelerimizin, apartmanlarımızın insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesi, idare edilmesi sağlanmalı. Ülkemizde bunun için sektörün geleneğini, sivil toplum kuruluşunun oluşması hem ülkemiz adına, hem milletimiz adına hem de yerel yöneticilerimiz adına hem ilgili kurumlarımız adına sorunları ele alacak çalıştayların üçüncüsünü düzenlemiş olması da takdire şayan. Bunun için de hem tebrik ediyorum hem de takdir ediyorum. Çünkü toplumların gelişmesi, ilerlemesi tüm paydaşlarıyla hep beraber hareket edebilme kabiliyetleriyle başarı doğru orandalar. Bunu tarih bize gösterdiği gibi gelecek tasarımına dair bakış açılarımızın yerine gelip gelmemesinin de bu birlikteliğin gerçekleşmesiyle doğru orantılı olduğunu da düşünüyorum. Mesleki yeterlilikle ilgili düzenlemelerle ilgili konular var. Mesleğin tanımlanmasıyla ilgili yapılması gereken konular var. Eski kanunlarımızdan birisi kat mülkiyeti kanunumuz. Ülkemizin yerleşim noktasında barınma ya da çalışma noktasındaki geldiği aşamada bu kat mülkiyeti kanunun ne kadar bugünkü gerçekliğimizle örtüştüğü ya da ihtiyaca cevap verdiği konulardan biri. Bununla ilgili de muhakkak yeni düzenlemelerin yapılması lazım. Sanat diyelim, ister zanaat diyelim tesis yönetiminin Türkiye’deki konumu on altı milyonu, nüfusun da herhalde en as yüzde kırkına tekabül eder. Yani ülke nüfusumuzun yaklaşık otuz milyonu, belki otuz beş milyonu sizin ilgi alanınızda. Dolayısıyla nüfusun yüzde kırkına hizmet veren sektörün paydaşı olan yönetim elemanları, oradaki güvenlik elemanı veya teknik elemanlar onların noktasında, birtakım düzenlemelerle hep beraber başarabilmemiz lazım. Şehircilik Bakanlığımızın genel müdürlüğü sizlerden gelen sektörün tüm paydaşlarından gelen bilgilerle ve ihtiyaç analizlerinden hareketle, sizlerin daha iyi bildiği birçok sorunla ilgili de çözüm önerilerini ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmalar devam ediyor. Biz de takip etmeye gayret ediyoruz. Çünkü tesis yönetimiyle ilgili birçok farklı ve yeni yöntemler oluştu. Oluşmaya da devam edecektir" dedi.

"Nüfusun yüzde 40’ına hizmet veren sektör"

"İstanbul site ve apartman yönetimi noktasında en yoğun olan kentimiz. İstanbul’da yaşayan insanlarımız ve İstanbul’da yaşayan bizler için çok önemli konular” diyen Kabaktepe, "Sosyal sorumluluk birçok meslek kuruluşu ve sivil toplum kuruluşumuz kurulma konusuna odaklanması onun en temel görevi ve vazifesidir. Öncelikle o işi yapması lazım. Ama bunun dışında insana dokunan bir iş yaptığı için dokunduğu insanın ruhunu, kalbini, sosyalleşmesini düşünmesi bana göre o meslek odası, sivil toplum kuruluşuna artı değer katan en önemli çabalardan bir tanesi tesis yönetimi. Teknik bir iş aynı zamanda mekanik bir iş. Bu durumda daha fazla insana dokunabilen bir iş çünkü cinsiyet olarak kadına ve erkeğe hem de yaş grubu olarak hem çocuğa hem gence hem yaşlı hem orta yaşlarında insana dokunan bir iş. Bu anlamda yaşam biçiminin yerleşim biçimlerinin değişmesinde insanı da odak alan iş üretme çabasını görmek beni memnun etti. Çünkü tüm bu işleri biz insanlar için yapıyoruz. Sonuç olarak kişilere ilgili kurumlar, özel sektör, kamu temsilcileri, bakanlıklar, yerel yönetimlerimiz marifetiyle de uygulanabilmesi için onların karar alma süreçlerinde artık yönetme ve kanuna uygunluk çok önemli. Bu süreçte sizin göreviniz var. Bizim görevimiz var. Belediye başkanlarımızın görevi var. Parlamentomuza görev düşecek yerler var. Hep birlikte inşallah başarırız diye düşünüyorum. Çünkü dünya hepimizin dünyası İstanbul hepimizin İstanbul’u çalıştayımızın, başarılar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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