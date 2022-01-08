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AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: "2023 ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İnanıyorum ki 2023 seçimleri önümüze kurulan ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacaktır" dedi

Politika 08.01.2022, 13:28
AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: "2023 ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İnanıyorum ki 2023 seçimleri önümüze kurulan ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacaktır" dedi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı, Kızılcahamam’da başladı.

Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye’nin siyasi tarihinde hayati öneme sahip seçimler yaşandığını vurgulayarak, "Bazı seçimler vardır ki birtakım süreçleri başlatırlar veya bazı süreçleri bitirirler. İşte 2002 yılında AK Partimizin ilk sınavında bir çoğumuzun emeği ile gerçekleşen zafer sadece bir seçim olmanın ötesinde efsaneleşen bir sürecin adımı olmuştur. Aynı şekilde 2022 yılına kadar gerçekleşen birçok seçimle ilgili aynı ifadeyi kullanmak mümkün. 2011 seçimlerini de böyle okuyabiliriz. Bu iki seçimin de hem siyaset sahnesine çıkardığı aktörler açısından, hem kurumsal dönüşümler bağlamında siyasi tarihimizde ve milletimizin hayatında ciddi bir öneme sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla bu seçimler seçim olmanın çok ötesinde yeni dönemleri başlangıcını, yahut var olan dönemleri kritik eşiğini ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kritik bir seçim sürecinin hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Kabaktepe, "İnanıyorum ki bu tarihi seçim 2023 Haziran seçimleri liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ve bizlerin önüne koyduğu hedefleri taçlandıracağımız bir seçim olacaktır. İnanıyorum ki milletimizle kucaklaşıp gücümüze güç katacağımız yeni bir başlangıç olacaktır. Bu seçim önümüze kurulan ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacaktır" diye konuştu.

Kabaktepe konuşmasında CHP’li İBB yönetimini de eleştirerek, "İstanbul algılarla yönetilmeyecek kadar kıymetli bir şehirdir. İstanbul uyuyan değil yaşayan bir şehirdir. Siz şehrin bu gerçeklerinden koparak makam ve koltuk sevdası ile ikbal ve itibar kaygısıyla ütopik hedeflerle, komik hayallerle bir yerlere çıkmak için canım İstanbulumuzu merdiven siyasetine peşkeş çekerseniz, İstanbullular ilk fırsatta size verdiği emaneti geri alır ve kafanızın üzerine çakılırsınız" dedi.

Bugün gerçekleştirilen kamp programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, ilçe başkanları, belediye başkanları, İBB ve ilçe meclis üyeleri katıldı.

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