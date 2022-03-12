Ak Parti İl Başkanı Gürkan: "Cumhur ittifakı olarak birlikte hareket ediyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Cumhur ittifakı ile hep beraber hareket ediyoruz. Sahada da omuz omuzayız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ”AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur ittifakı ile hep beraber hareket ediyoruz. Sahada da omuz omuza hep beraberiz. Bundan sonraki süreçte de beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Bizde bir seçim bittikten sonra, diğer seçimin hazırlıkları başlar. Teşkilatlar ile ilgili yapılandırmalarımız ve bunlarla ilgili motivasyon eğitimlerimiz gibi faaliyetlere devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tekrar teşkilatlarımızla birlikte sahalarda olacağız” dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda sadece seçimden seçime değil, her zaman halkımızla bir aradayız" diye konuştu.