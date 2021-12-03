AK Parti İl Başkanı Ercik: "CHP, Mersin’deki miting yeri tartışmasıyla algı oluşturuyor"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yarın yapacağı Mersin mitingi öncesi, miting yeriyle ilgili kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Mersin’de bütün siyasi partiler bilir ki, Mersin’in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Satadyumu’nun yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. CHP’nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye’de algı oluşturmaya çalışması manidardır" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin il binasında AK Parti Mersin milletvekilleri ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Galtak’ın da katıldığı toplantıda, CHP’nin Mersin mitingi ile ilgi yer tartışması ve Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu şehrimizin genleriyle oynamaya kalkmasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting için yarın Mersin’e geleceğin hatırlatan Ercik, "Gelsin hoş gelsin sefa gitsin. Ama gelmeden şehrimizin genleriyle oynamasın. Mersin birlik, beraberlik ve kardeşlik şehridir. Kimsenin bu şehrin genleriyle oynamaya hakkı yoktur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun daha Mersin’e gelmeden miting yeri ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Ercik, "Mersin’de bütün siyasi partiler bilir ki, Mersin’in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. Bizler AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik. CHP’nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye’de algı oluşturmaya çalışması manidardır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşecek mi?"

"Kılıçdaroğlu’nun Mersin ziyaretinde, haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşme yapacak mı?" diye soran Ercik, "Helalleşecekse nasıl helalleşecek çok merak ediyoruz. Hem vatandaşı ekmeğinden edeceksiniz hem de helalleşeceksiniz. Yok böyle bir dünya. Mersin’de yarın yapacağınız miting CHP’nin mi? İYİ Parti’nin mi? yoksa HDP’nin mi?" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananlar

Konuşmasında önceki gün Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmalara da değinen Ercik, "Yakın geçmişte ‘vesayet ve algıdan’ şikayet edenlerin, ne yazık ki bugün vesayet ve algının alasını uygulayıp yaşattığı günlerden geçiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlık yaptığı son meclis toplantısında yaşananlara bakıldığında bu gerçekliği apaçık görebilirsiniz. Muhalif belediye başkanları ve meclis üyeleri konuşturulmuyor, üzerlerine atılan iftiralara cevap verme hakları engelleniyor. Bunun üzerine bakıyoruz ki, yine bir algı, yine bir CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır klasiği" dedi.

Başarır’ın, ’organize bir şekilde meclisin basılması’ diye ifade ettiği konuya açıklık getiren Ercik, şöyle devam etti:

"Bu olayda AK Parti Gençlik Kollarının dışarıda olduğu, içeride ise külhanbeylik yapan bir CHP Gençlik örgütü söz konusu. Burada CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Gençlik Kolları İl Başkanı, ilçe başkanları ve yönetimleri ile beraber meclis içerisinde ağza alınmayacak ifadeler ve tehditler savurmakta.

Ali Mahir Başarır’a soruyorum, sizin gençlik örgütünüz mü organize olmuş yoksa sosyal medyada bir video gezdirerek binanın içinde olup ancak toplantının yapıldığı salona girmeyen AK Parti Gençlik Kollarının sanki baskın yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışmanız mı? Özelikle bunu tekrar ifade etmek isterim ki, CHP’nin gençlik örgütü toplantının yapıldığı salonda zaten huzuru bozmuş durumda. Şimdi buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum; Mersin’de AK Parti iktidarının yapmış olduğu 40 milyar TL’lik yatırımlarla birlikte, Akdeniz Belediyesini kazanmamızla beraber Akdeniz ilçemizde yapılan hizmetleri Mersinli hemşehrilerimiz yakından takip etmekte ve değişimi her geçen gün fark etmektedir. Burada Belediye Başkanımız Mustafa Gültak gecesini gündüzüne katıp halkla iç içe çalışmalarını sürdürmektedir. Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz. Seçilmişleri susturup, vatandaşlara ‘haddinizi bilin’ diyen, ağzından hakaret eksik olmayan birisinden siyaset dersi almayacağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Vesayetçi ve kötü idare, ağır ve yanlış ifade, yetersiz ve güçsüz irade şehrimizi hiçbir yere taşıyamaz. Akıl yürütme, uzlaşma yeteneği ve demokrasi kültüründen uzak, farklı sesleri dışlayıp susturan bir yönetimi asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz."

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mersin’e her zaman önem verdiğini vurgulayan Ercik, "Şehrimize yapılan yatırımlar da bunun ispatıdır. Şuana kadar 40 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir. Bu yatırımlarda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve desteğini bizlerden esirgemeyen Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.