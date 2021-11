AK Parti iktidarı 19 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, 19 yılı geride bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir" dedi.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, bugüne kadar girdiği seçimlerden zaferle çıkarak iktidarının 19 yılını geride bıraktı. "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkan ve siyasi tarihe "Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri ile giren AK Parti, kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde tek başına iktidar oldu.

AK Parti iktidarının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 yıl önce bugün AK Parti’nin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesinin Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıç olduğunu belirtti. Çelik, "Vatandaşlarımız ’sivil siyaseti’ AK Parti eliyle yeniden inşa etmiştir. 3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır. Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti bu ’kapsayıcı siyasetin adıdır" dedi.

"Teşkilatlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, milletvekillerimiz ve her şeyden önce partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız AK Parti’nin bu büyük yürüyüşünün mimarları oldular" diyen Çelik şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir.

AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır. AK Parti olarak Genel Başkanımız @RTErdogan liderliğinde yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdine saygılarımızı sunuyoruz. Millet siyasetinin dayanağı AK Parti’yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."