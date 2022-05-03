Son Dakika
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Çekya olarak doğalgaz alımında asla ruble ile ödeme yapmayacağız"
AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
Politika 03.05.2022, 11:57
AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:
- "Herkesin başına savaş gelebilir. Herkes bir gün çocuğuyla yanına hiçbir şey alamadan ortada kalabilir"