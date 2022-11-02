AK Parti heyetinin başörtüsü teklifi için muhalefet partileri ile görüşmeleri başlıyor

AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan Anayasa teklifini görüşmek üzere bugün TBMM’de yer alan muhalefet partilerini ziyaret edecek.

TBMM’de başörtüsü Anayasa teklifi ile ilgili görüşmeler başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, hazırlanan teklif konusunda saat 15.30’da CHP’yi, 16.00’da İYİ Parti’yi ve 16.30’da HDP’yi ziyaret edecek.