AK Parti heyetinden HÜDA PAR’a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz ve beraberindeki heyet, HÜDA PAR Genel Merkezi’nde Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR heyeti ile olan müzakerelerin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “AK Parti heyeti olarak HÜDA PAR heyeti ile hem bir görüşme hem de iade-i ziyaret gerçekleştirmiş bulunduk. Bu ziyaret çerçevesinde de görüşlerimizi bir kez daha teyit etmek, güçlendirmektir. Yine ben bu çerçevede geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR’ın resmi açıklaması ile önümdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı alenen açıklamaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Biz bu süreci pazarlık, bir koalisyon görüşmesi, bir takım milletvekili pazarlıklarından ziyade Cumhur İttifakı’nı en başından geliştirdiğimiz gibi ilkeler etrafında bütünleşme, ilkeler etrafında fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırmak olarak görüyoruz” dedi.

Seçim sürecinin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi olarak duyurması ile başladığına dikkat çeken Kurtulmuş, sistemin dinamikleri gereği iş birliklerinin genişlemesi noktasında görüşmelerin devam edeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“10 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimleri resmen başlatan imzayı atmasının ardından YSK’nın kararı ile seçim sürecinin resmi olarak başlatılması dolayısıyla ister istemez önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinin başlaması ile birlikte hem siyasi partiler kendi programlarını daha da yoğunlaştıracaklar hem de sistemin doğası gereği iş birliklerinin daha fazla genişlemesi konusunda partilerin arasında böyle görüşmeler kaçınılmazdır.”

2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediklerini hatırlatan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise, “İki gün önce yine bir basın toplantısında 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Hatırlayacağınız üzere 2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı. O zaman da Cumhurbaşkanına desteğimizi ilan ettik ve destekledik” ifadelerini kullandı.

“Bir yerde memleketin menfaati, bir yerde milletin maslahatı varsa biz yeri gelir oradan geri adım atarız”

Siyasi adımların dikkatli atılması gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, “Memleket zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçlarının olacağı, bundan sonra atılacak olan siyasi adımların ve bu girdaptan çıkmak, bu ateşin içine düşmemek için çok dikkatli olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve aslında kamuoyu da bunu takdir ediyor. Geldiğimiz aşamada özellikle son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını da görüyorum. Biz başından HÜDA PAR olarak dedik ki; bir yerde memleketin menfaati, bir yerde milletin maslahatı varsa biz yeri gelir oradan geri adım atarız. Bu nedenle biz cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanına destek vereceğimizi açıkladık. İnşallah bu zor süreçleri atlatacağız” dedi.

Ocak ayında Cumhur İttifakı’na katılma noktasında davet aldıklarını fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin araya girmesi ile görüşmelerin hızını kestiğini belirten Yapıcıoğlu, “Cumhurbaşkanı ile ocak ayından itibaren yaptığımız görüşmelerden sonra Cumhur İttifakı’nın içerisinde olma gibi bir teklif aldık ve o zamandan beri görüşmelerimiz aslında devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla bu görüşmeler hız kesti. Araya deprem girdi, deprem bölgesindeki yaraları sarmaya çalıştık hep beraber” diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile müzakerelerin devam edeceğini belirten Yapıcıoğlu, “Şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok. Devam ediyor ama son noktayı koymuş değiliz. Biraz daha beklememiz gerekecek” dedi.