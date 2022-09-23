AK Parti heyeti Diyarbakır’a çıkarma yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bugün terör örgütü Türkiye’de icrai faaliyette bulunan bir siyasi parti üzerinde bir anlamda tabiri caizse vesayetçi bir etki vurgulamaktır. Dolayısıyla HDP bu bağlantıyla kendini arındırmadıkça Türkiye’nin belli sorunlarının aşılması konusunda muazzam bir engel olduğu görülmektedir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki heyet, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” etkinliği çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. Partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yazıcı, çevre il milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle Diyarbakır’da özel buluşma yapacaklarını söyledi. Yazıcı, “AK Parti’nin kuruluş temelinde millet var. Dolayısıyla millet AK Parti’yi inşa etmiş. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tabelasını hep beraber takmışız ve yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bugünkü yapacağımız buluşma boyutunda Diyarbakır merkez başta olmak üzere 17 ilçemizde çalışmaları şu andan itibaren başlayarak gece geç saatlere kadar sürdürecek arkadaşlarımız. Ben de arkadaşlarımla belirlediğimiz program çerçevesinde arkadaşlarımızla ziyaretlerimizi yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) buluşmalarımız olacak. Vefa yemeği adı altında akşam da partimizde arkadaşlarımızla program gerçekleştireceğiz” dedi.

Siyasete musallat olmuş vesayetçi yapıları millete dayanarak ortadan kaldırdıklarını ifade eden Yazıcı, “Sosyal alanda ayrışmaları ortadan kaldırdık. Kimi insanların giyim tarzı ya da konuşma dili itibarıyla dışlandıkları süreçleri de iyileştirdik. Terör örgütünün özellikle 40 yıldan bu yana özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde etnik köken vurgusu yapmak suretiyle hareketinin temelini teşkil etmek üzere kullandığı argümanları ortadan kaldırdık ve bu alanda da muazzam bir temizlik yaptık. Dolayısıyla bugün terör örgütü Türkiye’de icrai faaliyette bulunan bir siyasi parti üzerinde bir anlamda tabiri caizse vesayetçi bir etki vurgulamaktır. Dolayısıyla HDP bu bağlantıyla kendini arındırmadıkça Türkiye’nin belli sorunlarının aşılması konusunda muazzam bir engel olduğu görülmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Yazıcı, 2023 seçiminin ülke için tarihi anlamda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Yazıcı, “Önümüzdeki seçim tarihi anlamda önemlidir. Kurtuluş Savaşı sonunda aziz milletimizin en kıymetli kazanımı cumhuriyettir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılının son seçimidir. Bu anlamda da aziz milletimizin karşısına çıkacak en donanımlı kadro AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Her şeyi çözdük demiyorum. Ama 20 yılda Türkiye’de el atmadığımız, gündem konusu yapmadığımız hizmet alanlarını genişletecek faaliyetler yaptık. Gece gündüz demeden bunların sürekli takipçisi olduk" şeklinde konuştu.

"Dış politikada Türkiye’nin nasıl temsil edildiğini hepimiz görüyoruz" diyen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından bir iki gün önce Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmayla ve kuzeyimizdeki savaşan iki ülkeyle ilgili Türkiye’nin takındığı tutum ve gösterdiği performansın dış politik alanda ne kadar aziz milletimizin geçmişiyle bağlantılı ve değerlerimiz bakımından da gurur duyacağımız olaylarla dolu olduğunu hepimiz göreceğiz diye düşünüyorum.”

“Biz, Türkiye’nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık ve halının altına atmadık”

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunda gerekli önlemleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de gerekli makamların aldığını ifade eden Yazıcı, “Biz, Türkiye’nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık ve halının altına atmadık. Dolayısıyla hayat pahalılığıyla mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınırken, bir taraftan da enflasyon dolayısıyla satın alma gücü azalmış kesimleri imkanlar örtüsünde ilave katkı sağlamak suretiyle tasfiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da, AK Parti iktidarında elde edilen kazanımların devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Aydın, “Atılmış olan bütün adımların gelecek nesillere aktarılacağı istasyon olarak 2023 seçimlerini görüyoruz. Genel merkezimizin belirlemiş olduğu format dahilinde ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında bugün 17 ilçemizde ve il merkezimizde bir dizi programlar gerçekleştireceğiz. Bugün yapacağımız çalışmalarda arkadaşlarımız il ve ilçe merkezlerimizin tamamında sahada vatandaşlarımızın içinde yer alacaklar” dedi.

“2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” ekinliği çerçevesinde Diyarbakır’a bir takım temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker, Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Şebnem Kocakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Metin Külünk, Burhan Kayatürk, Abdurrahim Fırat, Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve beraberindeki heyet eşlik etti.