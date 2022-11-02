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AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak saat 15.30’da CHP, 16.00’da İYİ Parti ve 16.30’da HDP’yi ziyaret edecek.
AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak saat 15.30’da CHP, 16.00’da İYİ Parti ve 16.30’da HDP’yi ziyaret edecek.
Politika 02.11.2022, 15:02
AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak saat 15.30’da CHP, 16.00’da İYİ Parti ve 16.30’da HDP’yi ziyaret edecek.