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AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi’nin Covid testi pozitif çıktı
AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ŞANVERDİ
Politika 28.07.2020, 19:27 28.07.2020, 22:03
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’ye yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanverdi, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve korona virüs testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Şanverdi, Antakya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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