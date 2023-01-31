AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse aday adaylığı için istifa etti

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende yapılacak seçimlerde aday adayı olacağını açıklayan ve görevinden istifa ettiğini duyuran Köse, daha sonra kalabalık parti grubuyla parti binasına giderek görevini Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Kadir Çavuşoğlu’na devretti.

Burada yaptığı konuşmada 2015 yılı Eylül ayında başladığı İl Başkanlığı görevinde teşkilatları ve partililerle birlikte büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Köse, “Milletvekilliği seçimlerinde Türkiye altıncısı olduk. Referandumda Türkiye derecesi yaptık üçüncü olduk. 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye ikincisi olduk ve inşallah 14 Mayıs seçimlerinde de yeniden zaferle taçlandıracağız” dedi.

Kuruluştan bugüne Gümüşhane AK Parti teşkilatlarına emek veren herkese teşekkür eden Köse, 8 yıllık il başkanlığı görevini Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in takdiri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla bıraktığını ifade eden Köse, “İl başkanlığı görevimi bugün burada noktaladım ama bu bir veda değil. Bu bir yeniden şahlanış ve yeniden başlangıç olacak inşallah. 8 yıllık İl Başkanlığı görevim boyunca haktan, hakikatten, adaletten ayrılmadan, insanımızla aynı hizada olup, aynı gelecek çizgisini paylaşarak, Gümüşhane’de gönül siyaseti yaparak, Gümüşhane’nin dört bir tarafını dolaşarak insanlarımızla buluştuk. Çok güzel hatıralarımız oldu. Davamızı, yeniden büyük medeniyet hareketini anlattık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını söyledik. Hemşehrilerimizden destek istedik. Sağ olsunlar hemşehrilerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin adeta yeniden imar ve ihya edildiğini kaydeden Köse, “Ulaşımdan eğitime, sağlıktan yerli ve milli sanayiye her alanda sayamayacağımız kadar reform niteliğinde dev yatırımlar AK Parti’yle birlikte hayata geçirildi. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye yüzyılında bugüne kadar ki hizmetlerin akamete uğramaması için öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gümüşhane’den en güçlü şekilde Gümüşhane’nin adını Cumhur İttifakı’yla birlikte yeniden rekorlara yazmak için, milletvekilliği seçimlerinde yeniden 2-0 yapmak için her birinizin desteğini ve dualarını istiyoruz. Hep birlikte kuruluştan bugüne bu davaya, teşkilatlara emek vermiş, değerli dostlarla birlikte Gümüşhane’nin dört bir tarafındaki en ücra köşesindeki hemşehrilerimizin kapılarına gidip gönüllerine girmeye çalışacağız. Gümüşhaneli bütün hemşehrilerimiz, bütün ilçelerimizdeki, köylerimizdeki hemşehrilerimiz başımızın tacı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik siyaseti yaptık bugüne kadar bundan sonra da bu siyasetimizi inşallah daha güçlü bir şekilde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs akşamı Gümüşhane’nin tarih yazacağını dile getiren Köse, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olduğumuzda bizim önümüzde hiç kimse duramayacak. Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekilliği seçimlerinde 14 Mayıs akşamı Gümüşhane tarih yazacak. Dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Aziz Türk milleti kazanacak İnşallah. Bu bir veda değil. Bu yeniden bir başlangıç olacak İnşallah. Yine hep beraber olacağız. Kampanya dönemini hep beraber yürüteceğiz. Buradaki birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ilelebet muhafazasını arzu ediyorum. Hiçbir makam, mevki, hiçbir insana, hiçbir paye baki değil. Dümdüz bir Celalettin olacağım her zaman olduğu gibi. Ama buradaki kardeşlik, siyasette edindiğin arkadaşlıklar, dostluklar, samimiyetler Allah’ın izniyle ömür boyu baki kalacak. Seçimlerin öncelikle ülkemize, aziz Türk milletine, Gümüşhanemize, partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Salon konuşmasının ardından Köse ve beraberindeki kalabalık heyet Atatürk Caddesi boyunca yürüyerek AK Parti İl Binasına geldi. Burada eşi ve çocuklarının da katılımıyla hatıra fotoğrafı çektiren Köse daha sonra parti binasına giderek istifa dilekçesini verip görevini Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Kadir Çavuşoğlu’na devretti.

Etkinliğe İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İlçe Başkanları, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Bedri Ağaç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nadim Aydın’ın ardından AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse’nin de istifa etmesiyle birlikte Gümüşhane’de 3 siyasi partinin il başkanı milletvekilliği seçimleri için istifa etmiş oldu.