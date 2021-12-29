AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye katılan isimler şu şekilde: Aytunç Yıldızlı, Kamile Uyar, Sait Arslan, A. Uğur Açıkgöz, Erkan Öz, Tansel Kaya, Bora Erdamar, Prof. Dr. Fatma Özkul ve Avukat Elçin Karatay.

Toplantıda konuşulanlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.