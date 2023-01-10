AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: ”Başörtüsü hayati ve 40 yıla aşkın devam eden soruna ilişkin bir düzenleme”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Anayasa meselesi Türkiye’de asli bir meseledir. Özellikle başörtüsüne dair düzenlemesi bizim için hayati ve 40 yıla aşkın devam eden soruna ilişkin bir düzenleme.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkezi çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengin, yeni anayasa teklifine ilişkin sorulan soruya, “İddialı bir anayasa teklifi olsun istiyorum. Sadece yeni anayasalarında olduğu ilkelerinde olduğu bir beyanname olacak” ifadelerini kullandı. Yeni anayasa teklifine ilişkin muhalefet partilerinden ret cevabı gelmesine ilişkin soruya Zengin, “Ben onları ilk aradığımda yaklaşıma durumları daha makuldü. Fakat önce HDP Anayasa Mahkemesi kararı üzerine sonrada CHP, İYİ Parti yarın ki komisyon çalışmaları nedeniyle buna ’hayır’ deme durumunda kaldıklarını söylediler. Ben de bunların farklı konular olduğunu söyledim. Anayasa meselesi Türkiye’de asli bir meseledir. Özellikle başörtüsüne dair düzenlemesi bizim için hayati ve 40 yıla aşkın devam eden soruna ilişkin bir düzenleme. Tamamen siyaseten bir pazarlığa dönüyor. Bu konu pazarlık konusu değildir, bu görüşülür itirazları söylenir. Yaklaşım pazarlıkvari bir tarz oluştu.” diye cevap verdi.

Yeni anayasa teklifine ilişkin tekrardan bir görüşme olup olmayacağına ilişkin gelen soruya Zengin, “Bir daha böyle teklif olursa ilgili kurullarda görüşeceğiz dediler. Biz yarın MHP’yi ziyaret edeceğiz. Ondan sonrada basın açıklaması yapacağız. Ben normal şartlar altında şimdiye kadar evet olacağını düşünmüştüm. Fakat 6’lı masada yapılan tartışmalar özellikle Deva Partisi’nin açıklamalarını gördüm. Çok absürt bir açıklama, biz kendi anayasa teklifimiz olacak oda mümkün." diye konuştu.