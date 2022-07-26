AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: “Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemiz ile dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de zaten yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar, bir şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in olağanüstü toplantı çağrısı üzerine açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, “Bildiğiniz gibi TBMM’nin bir iç tüzüğü ve tabi ki teamülleri var. TBMM’de siyasi partiler olarak çalışmalarımızı sürdürürken, siyasi nezaket gereği biz iktidar partisi olarak, her hafta diğer parti gruplarını arar, meclisin gündemi ile ilgili bilgilendiririz. Şimdi bu olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir grubu bilgilendirmediği ve herhangi bir şekilde de kendi ittifak ortakları dahil olmak üzere bu konuda bir bilgi vermemesi öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı bir saygısızlık ve siyasi nezaketsizliktir” ifadelerini kullandı.

“CHP son dönemde geliştirdiği yöntemler ile meclisin siyasi etiğine ve teamüllerine uygun olmayan davranışlar içerisinde”

AK Parti olarak sağlık konusunda ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda atılan adımlara da değinen Mahir Ünal, “Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırırken herhangi bir çözüm amacıyla mı yoksa bu konu üzerinden bir siyasi şov ve bir siyasi rant elde etmek amacıyla mı bu çağrıyı yaptı diye baktığınızda, son dönemde geliştirdiği yöntemler ile meclisin maalesef siyasi etiğine ve teamüllerine uygun olmayan davranışlar içerisinde. Diğer taraftan son KYK olayında olduğu gibi. Yani düşünebiliyor musunuz, ‘biz söyledik onun üzerine yaptılar’ gibi bir söylem geliştiren ve sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi bir gerçeklik dışı algı oluşturmaya çalışan bir söylemi kendileri için tercih etmiş durumdalar. Bu konuda bilmeleri gereken şey şudur. Asıl olan gerçekleştirme iradesidir. Tabi ki muhalefetin tavsiyeleri olacaktır, muhalefetin projeleri olacaktır, önerileri olacaktır. Ama asıl olan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir. O yüzden biz hep ne diyoruz, ‘Onlar konuşur AK Parti yapar’” şeklinde konuştu.

“Erdoğan düşmanlığının ve AK Parti nefretinin sizi getirdiği nokta saygı kaybıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi kanadından son dönemlerde kendilerine yönelik eleştirilerin siyasi nezaket çerçevesi dışına taştığının altını çizen Ünal, “Erdoğan düşmanlığının ve AK Parti nefretinin sizi getirdiği nokta saygı kaybıdır. Siz bugün iktidar olamaya çalışıyorsunuz. İktidar olmak için 6’lı masada bir araya geliyorsunuz. İktidar hazırlığı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. Ama kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar olmuş ve 20 yıldan beri de her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan bir siyasi iradeyi sevmeseniz bile bu başarıya en azından saygı duymanız gerekir. Bu siyasi nezaket ve etiğin bir gereğidir. Dolayısıyla eğer Türkiye’de birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacağını zannediyorlarsa bilmeleri gerekir ki; bu milletin, Anadolu’nun derin irfanına çarparlar ve tuzla buz olurlar” diye konuştu.

“Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yönelik talebi hakkında da konuşan Ünal, “Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla; Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinesinde bir çalışma komisyonu kuruldu. Yine geçmişte de bir çalışma komisyonu kurulmuştu. Bu çerçevede biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemiz ile dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de zaten yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar, bir şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.