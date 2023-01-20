AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan seçim tarihine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta olacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN Türk’te yayınlanan bir programa katıldı. Turan, seçim tarihi, 6’lı masa aday tartışmaları gibi gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı kararı 9-10 Mart’ta açıklanabilir"

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son grup toplantısında 14 Mayıs’ı işaret ettiğini ifade ederek, “Resmi takvim hala 18 Haziran’dır. Bir erken seçim gündemimiz yok. 18 Haziran’da neden yapmayacağız? Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı. Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran’a en yakın tarih olan 14 Mayıs var. Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta olacak. Kararın Meclis’ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanımızın almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir” diye konuştu.

"The Ekonomist’in bizi sevmemesi gurur vesilesi"

Turan, İngiltere’nin haftalık dergisi The Economist’in, Türkiye’de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde yer alan skandal ifadelere tepki gösterdi. The Economist’in kendilerini sevmemesinin gurur vesilesi olduğunu belirten Turan, “The Economist’in söylemiyle, Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemi arasında ne fark var Allah aşkına? Eski Pentagon yetkilisi İHA’larla ilgili yaptırım uygulayın diyor, aynı günün akşamında Sayın Babacan da bu konuda konuşuyor. İçeride de dışarıda da Erdoğan eleştirilerine bakın, çok farklı değiller. Dışarıda FETÖ’ye sahip çıkanlar, burada söylemlere bakın, aynı. PKK’ya sahip çıkanlara bakın, buradakilerle aynı. Türkiye’deki sistem eleştirisine bakın, dışarıda da burada da aynı. Ne demek “diktatörlüğe yürüyor”? Eğer böyle bir şey olsa seçim mi olur? İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri mi kaybedilirdi? Ne diktatörlüğünden bahsediyorsunuz? Seçime gitme kararı alındığında, millet ne derse o olmayacak mı? Türkiye’de çok uzun yıllardır, nizami yürüyen bir seçim sistemi var” şeklinde konuştu.

"Erdoğan Aday olamaz diyen hukuk cahilidir"

Turan Erdoğan’ın Meclis karar almazsa aday olamayacağı iddialarına ilişkin, “Erdoğan partisini kurduğundan bu yana yargı engelleri başta olmak üzere bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış ve bunları aşmış bir liderdir. Bu konuda bir korkumuz ve kaygımız yok. Erdoğan’ı milletin nezdinde bitiremeyen, durduramayan anlayışın mahkeme kararlarıyla, evraklarla durdurmaya çalışmak çok ibretlik. Erdoğan 2018’de yeni sisteme göre birinci kez Cumhurbaşkanı oldu. Eski sistemde Cumhurbaşkanını milletvekilleri seçerdi, yeni sistemde halk seçiyor. Halkın seçtiği ilk liderdir ve şu anda ilk dönemidir. Bu dönem de seçilir ve gelecek dönem bir daha aday olmak isterse, o zaman Meclis kararı gerekir. Şimdi parlamenter sistemin geride kaldığı başkanlık sistemimizin ilk dönemini bitiriyoruz. Dolayısıyla şimdiki adaylığı ikinci adaylığı. ’Aday olamaz’ diyenler hukuk cahilidir” diye konuştu.

"Davutoğlu kendi partisiyle girsin Konya’dan seçilemez"

Turan, son günlerde Davutoğlu’nun yaptığı eleştirilere de cevap vererek, şunları ifade etti:

“Biz Davutoğlu’nun konuşmasından keyif alıyoruz. Daha çok konuşsun istiyoruz. Konuştukça bizim bildiğimiz yüzünü toplum da görsün istiyoruz. Oyu küçük egosu büyük. Ne yaptığı belli olmayan reel politikadan uzak bir isimle karşı karşıyayız. Keşke hoca olarak akademide kalsaydı. Konuşmasından sonra eski YÖK başkanına söz veriyor. Çok özür diliyorum, adam utanmadan sıkılmadan ifadesine “diploma tartışması olan Erdoğan” olarak başlıyor. Utanmaz adam, o diploma seni YÖK başkanı yaparken tartışma meselesi değildi? O diploma, seni büyükelçi yaparken tartışma meselesi değildi? O diploma, seni Başbakan ve Bakan yaparken tartışma meselesi değildi de bugün mü tartışıyorsunuz? Vefanın hiç mi hatrı yok, Davutoğlu bu ifadelere ‘sus böyle konuşamazsın’ dese çok kıymetli olur, herkes takdir ederdi. Şöyle bir iddiam var, binde 1 alamayacaklar, Konya’da CHP’siz aday olsun yine alamayacak. CHP’nin Konya birinci sırası tartışma konusu, Abdullatif Şener mi, Ahmet Davutoğlu mu kavgası var. Davutoğlu seçime kendi partisiyle girsin, Konya’dan kendi memleketinden seçilemeyecek. Hoca dedik, Başbakan dedik, Bakan dedik, hatıramız var dedik. Biz izlerken mahcup oluyoruz. AK Parti MKYK’nın aldığı en doğru karar Davutoğlu’nu başbakanlıktan alma kararıydı.”

"Muhalefet gelirse kapımız açık"

Turan, başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa değişikliği teklifine dair tekrar siyasiler partiler arası bir tur olup olmayacağı sorusuna ilişkin, “Biz bu konuda samimiyiz. Hatta 400 vekille değil, 600 vekille evet denilsin. Bir daha bu ülkenin gündeminde başörtüsüyle ilgili mağduriyetler yaşanmasın istiyoruz. O yüzden dün Komisyonda yapılan konuşmaları yakından takip ettik. Çıkan tabloda İYİ Parti ve CHP’nin önceki söylemlerinin aksine sanki daha makul yaklaştıklarını gördük. Geçen haftalarda randevu istediğimizde önce HDP, ardından CHP ve İYİ Parti değişik saiklerle hayır demişti. Şimdi dünkü tabloyu gördükten sonra şunu söylüyorum; biz kavga etmek, bu konuyu polemik yapmak, uzatmak istemiyoruz. Gelin, bu konuyu bir daha görüşelim. Biz daha önce randevu talep ettik, kabul etmediler. Onlar, bu konuyu görüşmek isterse kapımız açık, buyursun gelsinler” dedi.

"6’lı masada aday krizi var"

Turan, 6’lı masanın 10 aydır bir başkan adayı bulamadığını söyleyerek, “Kılıçdaroğlu şimdiye kadar aday olsaydı çoktan açıklardı. Bugüne kadar açıklayamamış olması da masadaki krizi gösteriyor. İyi Parti’nin aday meselesini pazarlık konusu yaptığını herkes biliyor. Çok garip bir tablo var önümüzde. Biz kim olursa olsun aday çıkın karşımıza yarışalım istiyoruz” dedi.