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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, seçimlerin 2023 Haziran’da olacağını ifade etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli Beldesi doğal gaz çalışmaları başlama töreninde yaptığı konuşmada, "Biz başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik" diyerek seçimlerin 2023 Haziran ayında olacağının altını çizdi.

Politika 19.11.2021, 16:00
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, seçimlerin 2023 Haziran’da olacağını ifade etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli Beldesi doğal gaz çalışmaları başlama töreninde yaptığı konuşmada, "Biz başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik" diyerek seçimlerin 2023 Haziran ayında olacağının altını çizdi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinin Geyikli Beldesi’nde başlatılan doğal gaz çalışmaları başlama törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldı.

Açılış konuşmasında Geyikli Belediye Başkanı Müvlüt Oruçoğlu yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Daha sonra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu halka sesledi.

Çanakkale’nin bir noktasının daha doğal gaz ile buluştuğunu belirten Bülent Turan, Geyikli’deki yatırımın 27 milyon lira olduğunu söyledi. Doğal gazın gelecek yılın sonbaharında kullanılmasının planlandığını hatırlatan Turan, 160 kilometrelik doğal gaz hattı ile belde halkının çok kaliteli bir yakıtla buluşması için tarihi bir ana tanıklık ettiklerini anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan seçimin gündemlerinde olmadığını ifade ederek, “Biz başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz olmasın diye ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik. Bugün ısrarla erken seçim diyenlere Geyikli Meydanından haykırıyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi.

Muhalefetin erken seçimi dillendirdiğini fakat adaylarının olmadığını ifade eden Turan, “Adayları yok. Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi, ne demek yıpranırmış. Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. 50+1 tartışması da çok geride kaldı. Bu ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının, parametresinin değişmeyeceğini, böyle bir gündemimiz olmadığını çalışıp da 50+1’den çok daha üste oranlarla tekrar inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim.”

"Milli konularda siyasi kavga ve polemik olmaz" diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Polemik, siyasi kavga olur. Ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye hayır diyen, çıkıp da evet diyenlere de hain diyen ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak evet derken diğeri hayır diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok. Biz işimizi yapıyoruz. Her gün arazideyiz, halkımızlayız. Konjonktürden kaynaklı, pandemiden, kıtlıktan, kuraklıktan, savaşlardan kaynaklı sorunlarımız var. Dövizin artması başta olmak üzere ekonomik tedbir almak zorunda olduğumuz konularımız var. Hepsini aşacak olan bu ülkenin güçlü siyasi iradesidir. İnşallah hep beraber bu günleri de aşacağız. Ama kaldığımız yerden yatırımlara devam etmenin heyecanını hep beraber kucaklayacağız” dedi

Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, kaymakamlar, belediye başkanları ve belde halkının katılımıyla ilk kazı gerçekleştirildi. Sisteme bağlanacak ilk boru da katılımcılar tarafından hatıra olarak imzalandı.

Buradaki törenin ardından Bayramiç’te 100 adet süt sağım ünitesi ile 30 ton İtalyan çimi dağıtımı ve Küçük Baş Hayvancılığı Destekleme Projesi sertifika dağıtımı yapıldı.

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