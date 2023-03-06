AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak” ifadelerini kullandı.