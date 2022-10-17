AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifine ilişkin, “24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’nin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi’ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anayasaya ilişkin düzenlemeler için büyük bir özveriyle çalışıldığının altını çizen Turan, başörtüsü teklifi konusunda, “Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz” diye konuştu.