AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş, milletimizi mi ikna edecek”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” ifadelerini kullandı.