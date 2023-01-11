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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü düzenlemesi) Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yaptı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifinin haftaya Perşembe günü Anayasa Komisyonu’nda geleceğini açıkladı.
Politika 11.01.2023, 16:16
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifinin haftaya Perşembe günü Anayasa Komisyonu’nda geleceğini açıkladı.
Zengin, TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yaptı. Zengin açıklamasında başörtüsüne ilişkin teklifin haftaya Perşembe günü Anayasa Komisyonu’nda geleceğini açıkladı.