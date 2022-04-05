AK Parti Grup Başkanvekili Özkan’dan "Avukatlık Kanunu Teklifi" açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yapılacak yeni düzenleme ile avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmanın avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklama yaptı. Özkan, kamuda çalışan avukatların stajlarını yapabilmeleri ve stajlarını yaparken mesleki deneyimlerini kaybetmemelerini sağlayacak yasal düzenlemeyi açıkladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti. Özkan, “Sadece kamuda çalışan avukatlar değil, hem kamu hem de özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının avukatlık stajını yapabilmelerine imkan sağlayacak kanun teklifi başlıca üç düzenleme getiriyor. Bir taraftan kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa bu süre bir yılla sınırlı kalsın, staj süresi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Diğer taraftan özel sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışırken stajını yapmak isterse, stajı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir yerde çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını yapabilsin. Bu süre içinde ücret almalarında sıkıntı olmayacak. Kamu ve özel sektörde çalışanlar stajını yaptığı dönemde çalışmaları içinde ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu, bu da söz konusu olmayacak” diye konuştu.

Adli yardım ödeneği konusunda ise Özkan, “Özellikle adli yardım ödeneğinin dağıtımıyla ilgili İstanbul ve Ankara’da birden çok baronun bulunuyor olması adaletsizlik öngörüyordu. Burada her baronun üye sayısı dikkate alınarak kademeli adli yardım ödeneği dağıtılmasını hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.