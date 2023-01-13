AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "28 Kasım tarihinden önce sözleşmeli personel, doğrudan memur kadrosuna geçecek ve bir yıl sonra tayin hakkı kazanacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti Grubu’nda açıklama yaptı. Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sendikalarla birlikte çalışmalarını ilerlettiğini söyleyerek, "28 Kasım tarihinden önce sözleşmeli personel doğrudan memur kadrosuna geçecek ve bir yıl sonra tayin hakkı kazanacak. 458 bin 615 kişi kadroya alınacak. Kadroya geçişler talebe bağlı olacak. Kamu hizmetlerinde mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek, 4 yıl sonra nakil hakkına kavuşacaklar. 3 yıl görev yaptıktan sonra bir yıl nakil yasağına tabi olacak. 3 artı 1 mahalli idarelerde çalışanlar için düzenliyoruz" diye konuştu. Yüzde 30 zam ile ilgili olarak da Elitaş, "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

EYT ile ilgili olarak ise Elitaş, "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Ama bizden tarih beklemeyin" şeklinde konuştu.