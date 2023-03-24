AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "7500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7500 liraya 5500 alanda 7500 liraya çıkmış olacak"

- "Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı’na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz"

- "Bu muhalefettekiler hiç mi anayasa okumazlar"