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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İttifakın merkezinde HDP bulunmakla birlikte, CHP, HDP’yi takip etmektedir” dedi.

Politika 21.02.2022, 14:32
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İttifakın merkezinde HDP bulunmakla birlikte, CHP, HDP’yi takip etmektedir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu’nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, “Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili detaylı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili çalıma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu konunun kanunlaşacak yürürlüğe girdiğine şahit olacağız. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir” şeklinde konuştu.

6 liderin 28 Şubat tarihinde buluşmasına ilişkin Akbaşoğlu, “6 partinin teklifinin altının boş olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak sorulardan kaçındıklarını söylüyoruz. Bir kez daha soruyorum açık ve net bir şekilde, ’güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dediğiniz, eski sistemin allanıp pullanarak yeniymiş gibi öne sürdüğünüz teklifinizde, milletin ve devletin temsilcisi sıfatına haiz cumhurbaşkanını kim seçecek? Doğrudan halk mı seçecek, yoksa Parlamento mu seçecek? ‘Halk seçecek’ diyorsanız, ’milletimiz seçsin’ diyorsanız, o zaman halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının sizin tabirinizle ’salon cumhurbaşkanı’ olmayacağı aşikar. Çift başlığının, başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki yetki anlaşmazlığının tekrar Türkiye’nin gündemine geleceği muhakkak. Öte yandan halktan bu yetkiyi alıp, ’Parlamento cumhurbaşkanını seçsin’ teklifinde bulunuyorsanız, buna da milletimizin rıza göstermeyeceği, doğrudan seçme yetkisinin kendisinden alınmasına rıza göstermeyeceği muhakkak” diye konuştu.

Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroığlu’nun "28 Şubat’ın mağduruyum" sözlerine ilişkin soruya, “Mağdur olduğunu ifade edenlerin, 28 Şubat’ı üstlenenlerden olması manidardır. Bu şekilde yaklaşımı kamuoyunun takdirine sunuyorum” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili zaman zaman bu vazifeyi üstlendiği tezahür ediyor. ’Çık karşıma’ beyanları o konudaki arzu ve istediğini ifade ediyor. ’Uluslararası karar mekanizmaları tarafından Millet İttifakı’nın adayı belirlenecektir’ yaklaşımında olan CHP’nin beyanı, kendi aralarındaki çatışmayı ortaya koymakla beraber, adaylığı konusunda 10 kere yenildiği gibi 11. kez yenileceğini ifade etmek isterim” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar’ın "ortak adaya açığım" sözlerine Akbaşoğlu, “İttifakın merkezinde HDP bulunmakla birlikte, CHP, HDP’yi takip etmektedir. Diğer sağ partiler de CHP’yi takip etmekte, 6+1 ittifak var. Yedi partinin bir araya gelerek bir adayda birleşmesinin mahsurlu olduğunu, ama altısının aynı isme, HDP’nin farklı bir kulvarda bir ittifak kanalındaymış gibi aynı sime müştereken ‘evet’ demesini daha rantable, fazla oy almaya dönük yaklaşımla değerlendirilmesi neticesinde danışıklı dövüşün devam ettiğini ifade edebilirim” dedi.

Akbaşoğlu, EYT ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda yeni düzenlemeler yapılması isteğini ortaya koyabilirler. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturarak, kamu çalışanı ile ilgili söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber hiyerarşik anlamda kendi içerisinde de adilane yaklaşımın belirlemenin konulacağını ifade ettik. Belediyelerde çalışanlara bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konunu karar bağlandıktan sonra sıra EYT’li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

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