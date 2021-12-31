banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: “Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşooğlu, “Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Politika 31.12.2021, 13:33
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: “Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşooğlu, “Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na ziyaretini AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerine şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu yıkıcı bir siyaset anlayışıdır, yapıcı siyaset anlayışı değildir. AK Parti dün, yarın en iyi işi de yapsa muhalefet olarak bunu alkışlamayız. Nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür” şeklinde değerlendirdi.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

“Güzel yapsanız da kara çalarız çirkin deriz diyen muhalefet anlayışı olsa olsa mandacı muhalefet anlayışıdır. Bu bir yerlerden verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme talimatıdır. O saray beyaz saraydır. Biden saraydan verilen Erdoğan devirme talimatını yerine getirmeye çalışan mandacı muhalefet anlayışının ülkemize, devletimize hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir.”

Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde baskın şov yaptığını iddia eden Akbaşoğlu, “Daha önce TÜİK’e gitti. Art niyetli olduğunu, bunun masum ziyaret olmadığını aksine kendi yazdıkları oyunun o senaryosunu devlet kurumları ve adamlarının o oyunda bir figüran şekilden rol biçildiğini ifade edecek şekilde bir tavırla hareket ettiklerini dün bir kez daha görmüş olduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimse sizin kendi yazdığınız oyunun figüranı olmayacaktır” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik söylemini ise Akbaşoğlu şöyle değerlendirdi: “Anayasal kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kendi kanunda açıkça verilen görevleri ifa ederken 4-6 yaş arası eğitimde yavrularımızın dini milli manevi ahlaki eğitim öğretimlerine dönük çabalarını Kuran kurslardan Kuran eğitimi almalarını orta çağ zihniyeti şeklindeki densiz hadsiz açıklama ile ortaya koydu. Bu helalleşme adı altında oluşturmaya çalıştıkları faşizan jakoben milletin değerlerine dinine düşman bildik CHP tavrının makyajlı yüzünün nasıl da makyajının döküldüğünün ve milletimizin dinine, Diyanetine olan düşmanlıklarının açığa çıkmasının bir tezahürü olarak görmek gerekir. İçlerindeki dine, Kuran kursuna, milletimizin değerlerine bu kadar kin nefret düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Tüm dünyadaki örnekleri ortadayken Türkiye’de kendisine kanunla verilen görevi ifa eden Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve o devlet kurumunun üzerinden milletimizin inanç ve değerlerine Kuran’a yapılan saldırı hiçbir şekilde cevapsız kalmayacak. Milletimiz mahşeri vicdanında da gerekli platformlarda ve sandıkta da bunun cevabını verecektir."

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8