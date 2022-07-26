AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM’de açıklamalarda bulundu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştü"

AK Parti: Pazartesi günü toplantıya katılmayacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Pazartesi günü olağanüstü toplantıya katılmayacağız" dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

-Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.

-Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.

Son KYK olayını hatırlayın! 'Biz söyledik çözüldü' demek için

- CHP çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı? Son KYK olayında olduğu gibi, düşünebiliyor musunuz, biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi bir gerçeklik dışı algı oluşturmaya çalışan söylemi tercih etmiş durumdalar. Bilmeleri gereken şudur, aslolan gerçekleştirme iradesidir. Tabii ki, muhalefetin tavsiyeleri, projeleri olacaktır ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir.

Biçim çözdüğümüz meseleleri siyasi istismar aracı yaptırmayacağız

- Yine geçmişe dönük bir hususu da hatırlatmak isterim, her şey biz yaşarken oldu, bizim hafızamızla alay etmesinler. Bu ülkede, 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların sorunları konuşulur, böyle gelmiş böyle gider denilirdi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kurulurken, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesiyle, Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarını konuşmak durumuna gelmiştir. Bu AK Parti'nin sorun çözme kapasitesinin gereğidir.

- Bugün AK Parti küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Biz olağanüstü toplantıya katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de faaliyetleri bir siyasi istismar aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.