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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."
Politika 26.07.2022, 16:44
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."