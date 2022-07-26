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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."

Politika 26.07.2022, 16:44
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız."

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