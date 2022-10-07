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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan ’Torba Yasa’ teklifi açıklaması
Meclis Başkanlığı’na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren ’torba kanun’ teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz. 2 bin TL altı icra borcu silinecek" dedi.
Politika 07.10.2022, 14:28
Meclis Başkanlığı’na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren ’torba kanun’ teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz. 2 bin TL altı icra borcu silinecek" dedi.