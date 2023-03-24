AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 bin lira ikramiye verilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkartıldığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti Grubu’nda ekonomiye ilişkin kanun teklifini açıkladı. Elitaş, kanun teklifinin 16 maddeden oluştuğunu belirterek, “AK Parti iktidarında ortaya çıkan en düşük emekli maaşı gündeme gelmişti. Farklı düzenlemeler vardı. 2023 yılı başında en düşük maaşın 5 bin 500 olması konusunda kanun teklifimiz geçmişti. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük emekli maaşı alanların maaşı 7 bin 500’e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500’e çıktı. Şeref aylığı olarak ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal güvenlik ilişkisi olmayanlara 100 lira, olanlara da 100 lira bağlanıyordu. Biz şehidin şeref aylığını ayrım yapmadan eşitlemiş hale getiriyoruz. 60 bin civarında kamu kurum çalışanı, geçici işçi vatandaşlarımız var. 6 ay çalıştırılıyordu, 11 ay çalışma imkanı kazanmış olacak. Kadrolu olmaları için imtiyaz getiriyoruz. Kadrolarda boşalma olduğunda kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre halen çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle iş akdi kadrolu işçiye döndürülecek" dedi.

Elitaş, 7 bin 500 TL altındaki emekli maaşlarının bu seviyeye çıkacağını, üstündeki maaşların ise aynı kalacağını söyledi. 6 Şubat’taki depremler sonrası yardım için çalışanlara devlet madalyası verilmesinin gündemde olduğunu belirten Elitaş, "Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Ödülü verilmesi için çalışma yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" diye konuştu.

Daha sonra bir açıklama daha yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Dul, yetim aylığı alanların maaşının 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 liraya çıkacağını söyleyen Elitaş, "Paylaşım şekli kanunda düzenlenmiş. Anneye, çocuklara, erkek çocuklara, kadınsa bekar olması halinde nasıl faydalanabileceği yasada söz konusu. Her faydalanan kişi 7 bin 500 liradan faydalanmayacak. Mirasçılar 7 bin 500 lirayı paylaşacaklar. Emekli maaşı herkes için geçerli. SSK’lı, Emekli Sandığı, işçiler için geçerli. Devlet memurlarının en düşük emeklisi 11 bin 849 lira alıyor. 12 bin liraya yakın alıyorlar. Bağkur’lu 9 bin gün prim ödemesine rağmen en düşük emekli maaşını koymazsak Bağkurlular şu anda 1. dereceden emekli olan 2 bin lira civarında maaş alacaktı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamaya da değinen Elitaş, “Dinledim çok üzüldüm. Bilmemesi mümkün değil nasıl yazıldığını. Yalan söylüyorsa üzülürüm” ifadelerini kullandı.

Bakanların aday olmasına ilişkin soru üzerine Elitaş, “Muhalefettekiler hiç mi anayasayı okumazlar. Allah rızası için gidin anayasayı okuyun. Bakan olmuş bir kişi yemin ettikten sonra zaten dokunulmazlık içinde. Milletvekiline sadece yargılanma ile ilgili TBMM’nin dokunulmazlığının kaldırılması için verdiği yargılama izni veriliyor” diye konuştu.