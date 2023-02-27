AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla ertelemeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulması ile karşı karşıyalar, ya da kötü niyetliler. Olağanüstü bir senaryo üretiyorlar ki, hayretler içinde izliyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti Grubu’nda gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını cevapladı. Elitaş, 6 Şubat tarihinden itibaren deprem bölgesinde on binden fazla deprem ve artçı olduğunu belirterek, “Bölgede yaşayan insanlarımıza metanet diliyorum, bölge dışından gelip Ankara’da, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde misafir edilen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 45 bine yakın canımız hayatını kaybetti, onlara da rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum 110 bin civarında da yaralı vatandaşımız, onlara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elitaş, bölgede eski ve yeni yüzden fazla milletvekilleri olduğunu hatırlatarak, onların yakınları ve kaybettikleri olduğunu söyledi. Elitaş, birinci gündemlerinin Emeklikte Yaşa Takılanlarla ilgili olduğunu söyleyerek, “Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifin bitirebiliriz. Hemen geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından dört maddelik bir teklif olduğundan Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer. İkinci olarak Arkeoloji Enstitüsü Vakfı ile ilgili. Geneli üzerinde görüşmeye başlamıştık. Önceliğimiz EYT olduğundan o kanun teklifini ikinci sıraya alacağımız EYT’yi görüşeceğiz. Yapılandırma diye ifade edilen bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz var. O kanun teklifimizi görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Elitaş, yapılandırma ile ilgili teklife depremzedeler ilişkin hükümlerin ekleneceğine ilişkin soruya, “Veraset intikal vergisiyle ilgili düzenleme var. Bir işveren deprem bölgesinde çalıştırdığı işçisine 50 bin liraya kadar nakdi yardım yaptığında bunlar ücret sayılmayacak. Veraset ile ilgili süreyi uzatıyoruz” diye konuştu.

Fay Kanunu ve cezaların arttırılmasına ilişkin soruya Elitaş, “Fay Kanunu’nu Bakanlık çalışıyormuş. Bunun çalışmalarını yapmışlar. 1 Mart tarihinden itibaren yer teslimlerinin yapılacağı ve kazmanın vurulacağı, yıl sonuna kadar 200 bin civarında konutun hayata geçmesiyle çok gayret gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun heyet göndermesine ilişkin Elitaş, “Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla ertelemeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulması ile karşı karşıyalar, ya da kötü niyetliler. Olağanüstü bir senaryo üretiyorlar ki, hayretler içinde izliyorum” dedi.

Kızılay’ın ürün satmasına ilişkin Elitaş, “Kızılay topladığı yardımları, bağışladığı afet zamanında insanlara yardım etmek sivil toplum örgütleri topladıkları parayı ya Kızılaya devredecekler ya da AFAD’a devredecekler. Bu kişiler Kızılayı herhangi bir çadır üretimi varsa, bunu para karşılığı aldı diye ifade etmek yerine, Kızılayın dağıtım organizasyonu sivil toplum örgütüne devretti diye düşünmek daha doğru mantıklı olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine ilişkin Elitaş, “Milletin hissiyatına en uygun olumlu, onların hissiyatına uygun davranış gösteren devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.