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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, AK Parti MYK’da görevinden affını istediği yerine de Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un getirileceği öğrenildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, AK Parti MYK’da görevinden affını istediği yerine de Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un getirileceği öğrenildi.
Politika 19.05.2022, 18:38
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, AK Parti MYK’da görevinden affını istediği yerine de Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un getirileceği öğrenildi.