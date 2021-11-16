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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"
Politika 16.11.2021, 14:47
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"
- "Fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulünü getiriyoruz"
- "İcrayla çocuk teslimine son vermek üzere düzenleme getiriyoruz"
- "Çocuğun ailesiyle görüşmesinde uygulanan zor kullanma usulü de tamamen kaldırılıyor"
- "Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı hiçbir yaptırım uygulanmayacak mıydı?"
- "Bir taraftan helalleşelim diyor, diğer taraftan ’onlar da bizden özür dilesin’ diye kendi içlerinden çıkışlar oluyor"
- "Milletimizin yüzde 80’inin bir kez de olsa oyunu almışız"