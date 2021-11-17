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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Dolar kurunun nereden nereye geldiğini sorunlara söylüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Dolar kurunun nereden nereye geldiğini sorunlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var” dedi.

Politika 17.11.2021, 19:36
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Dolar kurunun nereden nereye geldiğini sorunlara söylüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Dolar kurunun nereden nereye geldiğini sorunlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var” dedi.

Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in bir zirve düzenleyip seçim konusunu yeniden gündeme getirdiklerini hatırlatarak, “Milletimiz seçmiş oldukları milletvekilleri ve Cumhurbaşkanına verdiği yetkiyle ‘beş yıl boyunca bu millete hizmet edin, beş yıl içinde milletin gönlünü kazanın’ diyorlar. Buna milletimizle yapılan sözleşme anlayışı denir. Böyle bir sözleşme yapılmışken hele hele küresel bir salgın ortamında vatandaşlarımızın etkilendiği bir süreçte, bir seçim gündemini niçin getiriyorsunuz? Seçimi kazanacağınızdan elbette değil. 11 seçim kaybetmiş bir lider, tek derdi var, milletimizin seçim süreçlerinde, iş dünyamızın kendi kabuğuna çekmek” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunun bahane edildiğini söyleyen Özkan, “Küresel bir salgın ortamından geçiyoruz. Sırasıyla tedarik zincirlerinin bozulduğunu hepimiz takip ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak hem salgından vatandaşlarımızın sağlığını korurken hem bütün sıkıntıları bertaraf ederek vatandaşlarımızın refahını hayata geçiriyoruz. Bu noktada milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na inancı tamdır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini sorunlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı yakıştırmalar yaptığını kaydeden Özkan, “Diktatör kimdir? Atatürk’ün fotoğraflarını duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin’in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu’nda başı örtülü diye bir milletvekiline ‘haddini bildirin’ diyenlere denir. Böylesi millete mesafe tutanları, medeniyet değerlerimizle mücadele edenlerin bizlere hoş güzel söz söylemelerini beklemiyoruz. Turgut Özal’a ne yapmışlarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yaptılar. Necmettin Erbakan’a Tansu Çiller’e ne yaptılarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yapıyorlar. Sonra da helallik istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 50 artı 1 savunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi işaret etmesi hakkındaki soruya Cahit Özkan, “50 artı 1 ile ilgili bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı bellidir. Sadece AK Parti ve MHP’nin yaklaşımı olarak görmek doğru değil. Bu milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur. Gelmiş geçmiş bütün liderler başkanlık sistemini ve 50 artı 1’i ifade etmek suretiyle istikrarlı bir Türkiye arzusunu ifade ettiler. Milletimizi kucaklayan anayasal modelimiz, yüzde 50 artı modeli ülkemizin yarınlarını aydınlatacak güçlü istikamete çok daha hızlı ulaştırabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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