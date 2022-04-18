AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Avrupalı ve Suriye mülteci arasında fark ortaya koymak ayrımcılık ve ırkçılıktır. Avrupa’nın ikircikli tavrı dün de bugün de var” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, İsrail’in Mescidi Aksa’daki operasyonlarına tepki göstererek, “İsrail Filistin’e Ramazan ayında Kudüs’te katliama yeniden teşebbüs etti. Kınıyoruz. Uluslararası örgütlerin sessiz kalması vicdanı derinden sızlatmıştır. Mesele petrol olsaydı, batı bildiri yayınlardı. Mazlum Filistin söz konusu olunca batı üç maymunu oynuyor. İçimizi yaralayan batının iki yüzlülüğüdür. Birleşmiş milletler, NATO ve ABD’yi kınıyoruz. Dünya BM’den bir revizyon beklemektedir. BM bizi yalnız bıraktığı bir diğer konu terörle mücadeledir. PKK’ya silah sevkiyatına ses çıkarmayan BM’den beklentimiz söz k onu su değil” ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit operasyonun başladığını hatırlatan Özkan, “Terörü kurutma stratejisini uyguluyoruz. Mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda Spor Kulüpleri ve Federasyonları ile ilgili teklifin görüşüleceğini söyleyen Özkan, “Spor kanun teklifi ve sonra bankacılık yasa teklifini görüşeceğiz. 23 Nisan özel oturum yapılacak. Spor Kulüplerine dernek dışı imkan sağlıyoruz. Yöneticilerin niteliklerini belirliyoruz” diye konuştu.

Mülteci tartışmasına ilişkin soru üzerine ise Özkan, “İç siyasete konu oluyor. Suriye ve Ukrayna’dan dağılan mülteciler malum. İki milyonu aşan mülteci yayılınca bunlar Hristiyan ve beyazlar yorumu yaptı. Suriye ve Afganistansa eyvallah Avrupa ise müsaade etmeyiz diyorlar. Avrupalı ve Suriye li mülteci arasında fark ortaya koymak ayrımcılık ve ırkçılıktır. Avrupa’nın ikircikli tavrı dün de bugün de var. CHP iki yüzlü tavrını biliyoruz. CHP 2016’da göçmen kalıcı olduğu kabul edilmeli, Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’nden kaynaklı çekinceyi ortadan kaldırsın diyorlardı. Dün istismar onu gerektiriyordu onu söylemişler. Uluslararası alanda ikiyüzlü toplumun içimizdeki uzantısını görüyoruz. AK Parti yaklaşımı vicdanidir. Taviz vermeyeceğiz” karşılığını verdi.