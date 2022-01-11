AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması istenen bir milletvekili hakkında, milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız" dedi.

Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, yeri ve zamanı geldiğinde gereğinin yapılacağını ifade ederek, “Bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Biz de Meclis çatısı altında ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ise millet çatısı altında, böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması istenen bir milletvekili hakkında, milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Karma Komisyon da vakti geldiğinde ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı Anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir, yargı yolunu açar, böylesine bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böyle bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Birileri, Kılıçdaroğlu, dostları ile ittifak yaparken, Anayasal düzenlemeleri kapalı kapılar ardında hayata geçirmeye gayret ederken, yaptıkları grup toplantısında sözde milletvekili hakkında küçücük bir ifade kullanmazken, her şeyi süt limanmış gibi, üstünü kapatmaya çalışırken, biz üstüne gideceğiz” dedi.