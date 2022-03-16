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- Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı’na bugün vereceğiz"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Politika 16.03.2022, 17:21
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.