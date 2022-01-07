AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan CHP’li Özkoç’a fotoğraf cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ mensuplarıyla çekilmiş bir fotoğrafa ilişkin ‘AK Partili vekillerle katıldık’ sözleriyle ilgili, “FETÖ’nün kumpas ve montaja dayalı iftiralarının mahkeme kararları, bilirkişi raporlarıyla kesin ve net şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri FETÖ ile kol kola hareket ettiklerinin, onların tetikçiliğini yapmaya devam ettiklerinin ve edeceklerinin ispatını bu haftaki Genel Kurul görüşmelerinde ortaya koydular" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında milli ve yerli aşıyı hizmete sunan bilim insanlarına, Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı’na teşekkür ederek, ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un montaj olduğu mahkeme kararıyla ispat edilen geçmiş iftiralarını tekrar ederek, bu konuda yapılan olumlu mücadelenin üstünü örtmeye çalıştığını söyledi. Özkoç’un FETÖ mensuplarıyla çekilmiş bir fotoğrafa ilişkin ‘AK Partili vekillerle katıldık’ diye bir yalanda bulunduğunu söyleyen Akbaşoğlu, “FETÖ’nün kumpas ve montaja dayalı iftiralarının mahkeme kararları, bilirkişi raporlarıyla kesin ve net şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri FETÖ ile kol kola hareket ettiklerinin, onların tetikçiliğini yapmaya devam ettiklerinin ve edeceklerinin ispatını bu haftaki Genel Kurul görüşmelerinde ortaya koydular. Biz de kendilerine FETÖ’nün tetikçiliğini yapmaktan vazgeçmelerini söyledik. 17-25 Aralık 2013 FETÖ yargı darbe girişimi ile başlayan süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin en üst düzeyde FETÖ terör örgütüyle boy boy beraberce fotoğraf verdiklerini, onların iddialarını tekrarladıklarını ifade etmiştik ve buna dair iki foto gösterdik. CHP Grup Başkanvekili bu fotonun 2013 yılında olduğu, 2014’te olmadığına dair yaklaşımda bulundu ve ‘AK Partili vekillerle katıldık’ diye bir yalanda bulundu. 17 Aralık 2013’ten önce yapılan toplantılarla ilgili Özkoç’a herhangi bir ifade de Genel Kurul’da bulunulmadı. 17 Aralık 2013’ten sonra FETÖ’nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti. Bu fotoyu göstererek ispatladık. Sayın Özkoç’un 8-9 Nisan 2014’te FETÖ örgütü liderleriyle verdiği fotoğraf. Özkoç’un arkasındaki fonda tarih yazıyor. Genel başkanı da Kızılay çadırına girmişti, ‘Ben hiç Kızılay çadırı görmedim’ demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içerisinde hareket ediyor. Sayın Kılıçdraoğlu ‘Yalancıdan devlet adamı olmaz’ diyor, haklı evet olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun referans vereceği kimseden devlet adamı, cumhurbaşkanı olmaz. Birçok hakarette bulunan, apaçık yalan söyleyen, verdiği fotoğrafın üstünde 2014 yazan, buna rağmen gözümüzün içine bakarak hakaret etme basitliğinde, çaresizliğinde, zavallılığında bulunan anlayıştan millete, vatana, devlete en ufak fayda gelir mi? Apaçık yalan” dedi.

Türk Tabipler Birliği’nin TURKOVAC aşısı ile ilgili açıklamasına ilişkin olarak da Akbaşoğlu, “TURKOVAC milli ve yerli aşımız. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, ulusal ve uluslararası akreditasyonla onay vermek suretiyle bütün dünyadaki aşıların bulunduğu statü neyse aşımız bütün aşamalardan geçerek uluslararası anlamda akreditasyon verildi. Ben de 31 Aralık’ta TURKOVAC ile hatırlatma dozumu vuruldum. Milli ve yerli aşıya güveni ortadan kaldırmak için ideolojik yaklaşımlarla hareket edenlere prim verilmesin” ifadelerini kullandı.