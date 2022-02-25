AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “(Ukrayna’dan) Hava, deniz ve kara ile tahliyelerin olması yönünde hazırlıklar yapılmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ukrayna’dan hava, deniz ve karadan tahliyeler için hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Başından beri duyurularla süreç yönetimi yapılmaktadır. Hava ve deniz yolu kapalı, şu an karayolu açıktır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Rusya-Ukrayna gerginliğini değerlendirerek, “İktidarıyla, muhalefetiyle tüm partilerin gündeme getirdiği yaklaşım içinde başlatılan askeri harekat doğru değil. Barışa, istikrara ve huzura vurulan darbe olduğunu ifade etik. Yapıcı, onarıcı, kucaklayıcı bir fonksiyon icra eden Türkiye’nin insanlığın barış ve huzuru için nasıl çaba sarf ettiği de görüldü. Kesin ifade etmek isteriz ki Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı askeri harekatı reddediyoruz. İnsanlığın barış ve huzurunun temini hususunda çağrıyı yineliyoruz. Uluslararası hukuk nezdinde Rusya’nın harekatı durdurarak diplomasiyle huzur ve emniyetin sağlanması noktasında adım atması en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.

Altı partinin 28 Şubat’ta bir araya gelmesine ilişkin de Akbaşoğlu, “Aslında 28 Şubat deyince iki şey hatırlanacak. Biri millet iradesiyle seçilmiş hukuk, vesayet odakları marifetiyle darbe ile meşru hükümetin görevden uzaklaştırılması meselesi. 28 Şubat bir hukuk katliamıdır, milli iradeye, egemenliğe vurulmuş bir darbedir. 28 Şubat kara bir karar, kara darbedir. Parlamenter sisteme geri dönelim çağrısı post-modern darbesinin geri çağırılması önerisidir. 28 Şubat ittifakının parlamenter sistem önerileri vesayet odaklarına kapı aralamaktır. 28 Şubat’ta bir araya gelenler 28 ruhunu diriltmekten başka bir işe vesile olamaz. Ne derlerse desinler hiçbir önemi yoktur. CHP, HDP’yi takip etmektedir. CHP zihniyeti 28 Şubat’ın planlayıcısı, tetikleyicisidir. 28 Şubat ittifakından da millete hayır gelmeyeceği muhakkaktır. 28 Şubat ittifakçılarına bir tek soru soruyorum, sizin önerdiğiniz sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Bunun cevabını istiyorum” şeklinde konuştu.

Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin eleştirilerle ilgili de Akbaşoğlu, “ABD Patriot vermedi. Savunma sanayii noktasında Çin ve Rusya ile görüştük. S-400 savunma füzelerini ülke güvenliği için aldık. Kendi yerli milli hava savunma sistemlerimiz için büyük mesafe kat ettik. Milletin güvenliği adına aldığımız savunma sisteminin iç politik malzemeye dönüştürülerek siyasi rant elde etme yaklaşımları muhalefetin ciddiyetsiz olduklarının delilidir. Yunanistan nasıl Rusya’dan S-300 aldıysa Türkiye’nin de S-400 almasının en ufak mahsuru olmadığı apaçıktır” diye konuştu.

Ukrayna’dan tahliyelere ilişkin soru üzerine Akbaşoğlu, “20 bine yakın vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. 2 haftadır güvenli bölgelerde kalınması hususunda açıklamalar yapılmaktadır. 5 bine yakın vatandaşımız Ukrayna’dan dönmüştür. Hava, deniz ve kara ile tahliyelerin olması yönünde hazırlıklar yapılmıştır. Başından beri duyurularla süreç yönetimi yapılmaktadır. Hava ve deniz yolu kapalı, şu an karayolu açıktır. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda güvenli tahliyenin süreç yönetimi planlandı” dedi.