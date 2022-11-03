AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Türkiye Yüzyılı’nın bir çıktısı olarak Cumhuriyet’in 99. yılında TOGG ile taçlandırdık"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Yeni bir başlangıca, hedeflere, Kızıl Elmaya doğru yol olmaya dönük toplantılarımızı yaptık. Türkiye Yüzyılı’nın bir çıktısı olarak Cumhuriyet’in 99. yılında milli araba ile TOGG ile taçlandırdık. Alım gücünü arttırarak milletin itibarını yüceltecek işlere durmadan imza atacağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Muazzam bir başarı hikayesi gerçekten, kadrolar milletin yüzünü ağrıtacak. Atatürk’ün ortaya koyduğu muasır medeniyet üstüne çıkma hedefini AK kadrolarla gerçekleştirecek muazzam netice elde edildi” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ile ilgili Akbaşoğlu, "Yeni bir başlangıca, hedeflere, kızıl elmaya doğru yol olmaya dönük toplantılarımızı yaptık. Türkiye Yüzyılı’nın bir çıktısı olarak Cumhuriyet’in 99. yılında milli araba ile TOGG ile taçlandırdık. Alım gücünü arttırarak milletin itibarını yüceltecek işlere durmadan imza atacağız” diye konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile ilgili olarak kanun teklifi vereceklerini söyleyen Akbaşoğlu, “Bugün Meclis Başkanlığına Antalya Diploması Formu Vakfı kanun teklifini sunuyoruz. Küresel anlamda önemli süreç yaşanan Türkiye’nin proaktif politikasıyla krizlerin aşılmasına dönük Cumhurbaşkanı önderliğinde Dışişleri Bakanlığımızın çabasıyla tahıl krizinin enerji krizinin aşılması ile ilgili önemli adımlara tanık olduk” şeklinde konuştu.