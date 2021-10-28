AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “Kılıçdaroğlu madem böyle bilgilere sahip yargı organlarını bilgilendirmelidir”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu bir kamu görevi ifa etmekte olduğu için madem böyle birtakım bilgilere sahip, bildirim yükümlülüğü içerisinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde mutlaka ilgili yargı organlarını bilgilendirmelidir. Bu sorumluluktan asla kaçamaz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler’ iddiaları sebebiyle ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, “Siyasi cinayetlerden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bahaneler üreterek bu söylediği sözü unutturmak istiyor. Hukukun temel kuralıdır, müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Yani, kim bir şeyi iddia ediyorsa onun delilini ortaya koymalıdır. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu bir kamu görevi ifa etmekte olduğu için madem böyle

birtakım bilgilere sahip, bildirim yükümlülüğü içerisinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde mutlaka ilgili yargı organlarını bilgilendirmelidir. Bu sorumluluktan asla kaçamaz. Aksi takdirde müfteri bir provokatör olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.