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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Eskiyi millete yeni diye sunmaya çalışacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılımıyla yarın yapılacak toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben size şimdiden ifade edeyim. Dağ fare doğuracak. Zira söyleyebilecekleri en ufak yeni bir şey yok. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni diye sunmaya çalışacaklar" dedi.

Politika 11.02.2022, 18:22
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Eskiyi millete yeni diye sunmaya çalışacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılımıyla yarın yapılacak toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben size şimdiden ifade edeyim. Dağ fare doğuracak. Zira söyleyebilecekleri en ufak yeni bir şey yok. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni diye sunmaya çalışacaklar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya gelecek 6 partinin genel başkanının toplantısında, eskiyi allayıp pullayıp millete yeni diye sunmaya çalışacaklarını söyledi.

"Dağ fare doğuracak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturalarını ödemeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye bağlı İSKİ’nin ise abonelerine "faturaları düzenli ödeyin" çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Sayın İmamoğlu, ’faturaları ödeyin’ düzenli bir şekilde diyor, Kılıçdaroğlu ise ’faturaları ödemeyin’ diyor. Kendi aralarındaki bu çelişkili durum. Kafa karışıklığı ortadayken, CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun üstlendiği sözcülük rolüyle, toparlayıcılık rolüyle ortaya konmaya çalışılan ve nihayet karar verilerek. 6 genel başkanın yuvarlak masa toplantısından ’güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem’ diye ifade ettikleri şeyden acaba ne çıkacak? Bütün kamuoyu merak ediyor! Ben size şimdiden ifade edeyim. Dağ fare doğuracak. Zira söyleyebilecekleri en ufak yeni bir şey yok. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni diye sunmaya çalışacaklar. Ama bu manada tecrübelerimiz 60 yıllık parlamenter sistem uygulamaları tam da vesayetçi 28 Şubat ’post modern’ darbesinin hemen arifesinde parlamenter sistem içerisinde Cumhurbaşkanlığını seçtirmeyenler 28 Şubat’ta parlamenter sistemde millet iradesini hiçe sayan vesayetçi zihniyetin temsilcisi CHP’nin öncülüğünde bir araya gelerek demokratik bir çıkış yapacaklarını güya ortaya koyuyorlar" dedi.

"367 krizinde parlamentoya seçtirmemiştiniz"

Mandacı muhalefet anlayışı ve emperyalist ve Siyonistlerin planları Kuvayı Millîye ruhuna sahip ’Cumhur İttifakı’ tarafından yerle yeksan edileceğini ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu platformun sözcülüğünü üstlenmiş doğrudan Kılıçdaroğlu’na soruyorum. 6 genel başkana da soruyorum; hep beraber hepsini temsilen bu platformun sözcüsü Kılıçdaroğlu’na soruyorum. Sizin önerdiğiniz sistemde Cumhurbaşkanını kim seçecek? Milletimizin doğrudan Cumhurbaşkanı seçmesini elinden alacak mısınız? Cumhurbaşkanını milletimiz doğrudan mı seçecek? Yoksa, parlamento mu seçecek? Parlamento seçecek derseniz, 367 krizinde parlamentoya seçtirmemiştiniz. 28 Şubat’ta azmettirici rol üstlenmiştiniz. Bunlardan dolayı milletimizden özür dilemelisiniz öncelikli olarak af dilemelisiniz. Demokrasiye darbe vurduğunuz için millet iradesini tanımadığınız için. Ondan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz."

"Kaos stratejisini uygulamaya çalışıyorsunuz"

Akbaşoğlu, "İkinci olarak soruyorum; siz, yürütmenin başı partili olmamalı diyorsunuz. Teklif ettiğiniz parlamenter sistemde yürütmenin başı olan başbakan bir partinin genel başkanı olacak mı? Olmayacak mı? Yani başbakan partili mi partisiz mi olacak? Bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmelisiniz. Aynı zamanda çift başlılığı Cumhurbaşkanı ve başbakan münasebeti yetkiyi ve çatışma ihtimalini nasıl dizayn edeceksiniz? Çatışmamanın garantisi nedir? Parlamenter sistemi milletimiz için mi istiyorsunuz? Yoksa kendi aranızda bir takım makamları ulufe gibi dağıtmak için mi istiyorsunuz? Bunlarla ilgili kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmelisiniz. Bütün bu yaşadığımız tecrübeler algı ve yalan siyaseti ile ortaya koyduğunuz yaklaşımlar bu kandırmacada bu aldatmacada artık denizin bittiğini gösteriyor. Onun içindir ki fikirle değil, bir takım sokak çağrılarıyla isyan, infial, kaos stratejisiyle CHP Grup Başkanvekilinin ifadesi ile ’bir başka egemen gücün müdahalesine gerek kalmaksızın parlamenter sisteme geçilmelidir’ sözünü söyleyecek kadar büyük elçilerle temasınızı yoğunlaştırarak, Joe Biden talimatını yerine getirmek için kendinizi parçalayarak bu kaos stratejisini uygulamaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

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