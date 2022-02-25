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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoru
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Politika 25.02.2022, 13:06
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.