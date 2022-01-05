AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Türkiye’nin, stratejik projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, büyükelçilerle devamlı haşır neşir olarak Türkiye’ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray’dan aldıkları, ’Erdoğan’ı devirme’ talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, dün TBMM Başkanlığı’na sunulan Bireysel Emeklilik Kanunu ile ilgili teklifle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu müjdelerin yer aldığını kaydederek, “Düzenlemeyle bin 500 lira olan en düşük emekli maaş 2 bin 500 liraya çıkarılıyor. Böylece emekli maaşlarında yüzde 67’ye varan zam yapılacak. Memurlarla ilgili yapılan toplu sözleşmeler kapsamında yüzde 5, artı enflasyon farkı formülünü, biz enflasyon farkı, artı yüzde 7,5 zam oranı olarak ifade etmiştik. Bunun kanuni düzenlemesini teklifimize yansıtmış olduk. Böylece 6 aylık; memurlara, emeklilere çalışanlarımıza dönük yüzde 27,9 toplam oranı, biz 30,95 olacak şekilde kanun teklifimize yansıttık" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

“1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 7 ilave zam oranı da sözleşmede yer alıyor. Temmuzda tekrar bu manada bir değerlendirme yapılmak suretiyle 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 6 aylık dönemine ilişkin de haziranda bir değerlendirme yapılacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın da teklife dönüştürdüğü bu zamlar, 6 aylık; memur, emekli, çalışanlarımıza ilişkin zamları kapsıyor."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına değinen Akbaşoğlu şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek, infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor. Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırma ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Bunu öylesine yapıyorlar ki tamamen muvazenesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içinde bunu gerçekleştiriyorlar. Foyaları meydana çıkınca da gündem değiştirmek suretiyle hakaretlerle, saldırılarla, çarpıtmalarla, kurgu, kumpas, yalan ve iftiralarla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar. Hakikaten yazık. Böyle bir milli muhalefet olmaz. Milli muhalefet; iyiye ’iyi’, doğruya ’doğru’ diyen, ’Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi karalayacağız’ anlayışıyla hareket etmeyen bir muhalefet anlayışıdır. Türkiye’nin, stratejik projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, büyükelçilerle devamlı haşır neşir olarak Türkiye’ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray’dan aldıkları, ’Erdoğan’ı devirme’ talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir."