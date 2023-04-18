AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz: “Yurt dışında itibar, içeride özgüven istiyorsak yanında duracağımız yer Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır”

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerine işaret ederek, “Yurt dışında itibar, içeride özgüven istiyorsak yanında duracağımız yer, AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın adayları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

Yozgat’a çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gelen AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Vatandaşları 26 Nisan’da hizmete girecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılış törenine davet eden Yılmaz, daha sonra Yozgat Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği iftar programına katıldı.

"İstikrar devam etsin diyenlerin tercihi AK Parti olacaktır"

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçiminin yapılacağını ve hükümeti kurmakla yetkilendireceğini belirten Yılmaz, “Bir de 28. dönem parlamentosunu oluşturacak milletvekillerimizi seçeceğiz. Allah için elimizi vicdanımıza koyarak şunu söyleyeceğiz. 2002’deki Yozgat nasıldı, şimdi nasıl? 2002’deki Türkiye nasıldı, şimdi nasıl? Oy pusulasına mührü basarken iyi düşünmek gerekiyor. Oy verirken şunları akılda tutalım. İstikrar devam etsin mi? İstikrar devam etsin diyenlerin mutlaka tercihi Adalet ve Kalkınma Partisi olacaktır. Hizmet kervanı devam etsin mi? Eğer hizmetin devam etmesini istiyorsanız muhakkak ki tercih Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Aile değerlerimiz başta olmak üzere bu ülkenin inancı, değerleri korunsun istiyorsanız yine de oy vereceğimiz, yanında duracağımız yer Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Yurt dışında itibar, içeride özgüven istiyorsak yanında duracağımız yer AK Parti’nin adaylarıyla ve Cumhur İttifakı’nın adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cenabı Allah hem cumhurbaşkanımızın yolunu açık eylesin. Hem Adalet ve Kalkınma Partimizin yolunu açık eylesin. Hem de milletimizin yolunu açık etsin.” diye konuştu.

"Halkımızın hizmetinde olduk"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise göreve geldikleri günden itibaren halkın hizmetinde olduklarını söyleyerek, “Gönül soframız göreve geldiğimiz günden beri Cumhuriyet Meydanı’mızda birlikte yaptığımız bir programımız. Ramazanın ilk gününden beri kurduğumuz soframız ve diğer yaptığımız hizmetlerimizle halkımızın hizmetinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Önümüzde 14 Mayıs gibi bir seçim var. Bugün düşman oklarını takip ettiğimiz de hepsi Cumhurbaşkanımıza çıkıyor. PKK’sı, NATO’su, Avrupası, Almanya’sı, Fransa’sı hepsi Cumhurbaşkanımıza çıkıyor. İçimizdekiler dışımızdakiler, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden herkes Cumhurbaşkanımıza işaret ediyor. Dolayısıyla sizler güç kuvvet verdiğiniz sürece Cumhurbaşkanımız da doğru yolda olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.