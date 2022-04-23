AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bu bayram, cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı; en zor dönemde, en büyük fedakârlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı; kazağını, evladının yerine, ıslanmasın diyerek mermilerin üzerine örten Şehit Şerife Bacıların çocuklarının bayramı; kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumu düzenlendi. Oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bazı Kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral yaşar Güler, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer yetkililer katıldı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, dünyada çocuklarına bayram hediye eden, bu bayramı bütün dünyayla paylaşan tek ülke Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Bu bayram, cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı; en zor dönemde, en büyük fedakârlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı; kazağını, evladının yerine, ıslanmasın diyerek mermilerin üzerine örten Şehit Şerife Bacıların çocuklarının bayramı; kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı. İnsanın en saf hâli Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocuklarına barış içinde umut dolu yarınlar diliyorum” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan yüz iki yıl önce açıldı. Temsil Heyeti adına Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından iki gün önce 21 Nisan 1920 tarihinde Anadolu’daki bütün askerî ve mülki makamlara gönderdiği emirde, genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında neler yapılması gerektiği bugünün Türkçesiyle şöyle ifade edilmektedir: ‘Allah’ın cömert ihsanıyla Nisanın 23’üncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Özet olarak o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılınarak Kuran’ın nurlarından ve salattan feyzalınacaktır. Hatim indirtilip Buhari Şerif okutulacak, hatmin geri kalan kısmı cuma namazından sonra Meclisin önünde tamamlanacaktır. Vatanın her tarafının kurtarılması maksadıyla yapılan millî çalışmaların önemi ve kutsallığı milletin her ferdinin vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisinin yapacağı vatani vazifeyi ifa mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir. İşbu tebliğin hemen en ücra köylere, en küçük askerî kıtalara ve memleketin bütün kuruluşlarına ve müesseselerine yollanması sağlanacaktır. Cenab-ı Hakk’a tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz’. Temsil Heyeti adına, Mustafa Kemal.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin denetim ve yasama görevlerini yerine getiremediğini belirterek, “Yürütme organı tarafından getirilen kanun tasarılarını veya milletvekillerine verdirtilen kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlanması, hazırlanan tasarı ve tekliflerin büyük bir bölümünün sorgusuz sualsiz, yapılan tüm uyarılara ve önerilere rağmen, neredeyse virgülüne dahi dokunulmaksızın kabul edilmesi, muhalefet tarafından verilen kanun tekliflerinin ahlaki, vicdani ve hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde reddedilmesi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Milletvekillerinin yazılı ve sözlü önergelerinin yanıtlanmaması, cevapların ise büyük bir bölümünün içerikten yoksun olması ayrı bir sorun olarak Parlamentonun gündemindedir. Oysa yüzyıl önce yani yüzyıl önce bu Meclis, az önce Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasından yaptığım alıntılarda da görüleceği üzere, tüm fikirlerin özgürce tartışıldığı, ortak görüşün oluşması için azami düzeyde çalışıldığı bir Meclisti. Üstelik, o Meclis bir yandan özgürce tartışıp yasa yaparken, öte yandan işgal güçlerine karşı bizzat savaşan bir Meclisti” şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 23 Nisan, halk egemenliğinin tesisi ve cumhuriyetin kurulmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Her 23 Nisan oturumunda, yaptığımız konuşmalarda, bir hususun altını özellikle çiziyoruz, o da bugünkü Meclis gerçekliğini eksiklikleri de olsa aşan, onun ilerisinde olan 1920 Meclisi ve kapsayıcı yapısıdır. Kayıtlara baktığımızda, Lazistan mebusu da vardır, Kürdistan mebusu da vardır. Ademimerkeziyetçilik ve temsilde -kısmen de olsa- adalet prensiplerinin esas alındığı mozaiği 1921 Anayasası’nda görmek mümkündür. Mecliste kendi kimliği ve rengiyle temsilin önü açık olduğundan o zaman henüz ulus milliyetçilik formları esastan hâkim değildi” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milleti, tarihin sayfaları 19’uncu yüzyılından 20’nci yüzyıla çevrilirken işgallere, katliamlara ve acılı göçlere maruz bırakılarak ateşle imtihan edildiğini söyleyerek, “Yüz dört yıl önce ülkemiz, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edilmişti; ordularımız dağıtılmış, silahlarımız elimizden alınmıştı. Emperyalist devletler vatanımızı sırtlanlar gibi paylaşmıştı. Uzun savaş yıllarında nüfusumuz erimiş, milletimiz yoksul ve bitap düşmüştü; memleketimiz harap olmuş, ekonomi çökertilmişti. Türk milleti öz vatanında boğulmak isteniyordu. Bu vahim ortamda yürütülen kurtuluş faaliyetleri içeriden baltalanmaya çalışıldı. Yerli iş birlikçiler, işgalcilerin telkinleriyle Kuvay-ı Milliye’ye karşı beşinci kol faaliyeti yürütmüş, isyanlar çıkarmıştı. İşgalcilerle iş birliği yapan bazı sefil siyasetçiler, bir kısım Babıali bürokratları müstevliden himaye dilenerek iktidarı ele geçirebileceklerini ummuşlardı, tıpkı bugün yabancı devletlerden destek ve yardım bekleyenlerin, yabancı büyükelçilerle içli dışlı olanların yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meclis Grubu Başkanı İsmail Tatlıoğlu, türkiye7nin istiklal mücadelesinin Meclisin açılmasıyla başladığını kaydederek, “Yüz yıl önce bu mücadeleyi yürütenler, özgürlük mücadelesini millî egemenliğe dayandırdılar, hukukun müdafaası çizgisine taşıdılar ve meşruiyeti ve ahlaki üstünlüğü bu mücadelenin ön koşulu olarak kabul ettiler. İmparatorluğu’muzun kurmayları olan İstiklal Savaşı’mızın bu kahramanları ve aynı zamanda cumhuriyetimizin yüksek vizyonu kadroları o şartlar altında bile ilkesel duruşlarını göstermeyi bilmişlerdir. 19’uncu ve 20’nci yüzyıl. Çünkü 19’uncu ve 20’nci yüzyıl millî egemenliğe dayanmayan, hukuku öncelemeyen, onlarca bağımsızlık hareketinden ortaya çıkan insani dramlara şahitlik etmiştir. Millî egemenliğe dayanmayan bağımsız hareketlerinin büyük kısmı ülkeleri savuran diktatöryal rejimlere savrulmuş ve insani dram hikâyeleriyle dolmuştur. Bu vesileyle bu yüksek vizyonlu kadroya ve bu aziz milletimize bir defa daha teşekkür ederiz, saygılar sunarız ve geçmişleri rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.