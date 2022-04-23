banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz:

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bu bayram, cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı; en zor dönemde, en büyük fedakârlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı; kazağını, evladının yerine, ıslanmasın diyerek mermilerin üzerine örten Şehit Şerife Bacıların çocuklarının bayramı; kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı” dedi.

Politika 23.04.2022, 16:32
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz:

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bu bayram, cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı; en zor dönemde, en büyük fedakârlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı; kazağını, evladının yerine, ıslanmasın diyerek mermilerin üzerine örten Şehit Şerife Bacıların çocuklarının bayramı; kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumu düzenlendi. Oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bazı Kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral yaşar Güler, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer yetkililer katıldı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, dünyada çocuklarına bayram hediye eden, bu bayramı bütün dünyayla paylaşan tek ülke Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Bu bayram, cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı; en zor dönemde, en büyük fedakârlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı; kazağını, evladının yerine, ıslanmasın diyerek mermilerin üzerine örten Şehit Şerife Bacıların çocuklarının bayramı; kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı. İnsanın en saf hâli Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocuklarına barış içinde umut dolu yarınlar diliyorum” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan yüz iki yıl önce açıldı. Temsil Heyeti adına Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından iki gün önce 21 Nisan 1920 tarihinde Anadolu’daki bütün askerî ve mülki makamlara gönderdiği emirde, genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında neler yapılması gerektiği bugünün Türkçesiyle şöyle ifade edilmektedir: ‘Allah’ın cömert ihsanıyla Nisanın 23’üncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Özet olarak o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılınarak Kuran’ın nurlarından ve salattan feyzalınacaktır. Hatim indirtilip Buhari Şerif okutulacak, hatmin geri kalan kısmı cuma namazından sonra Meclisin önünde tamamlanacaktır. Vatanın her tarafının kurtarılması maksadıyla yapılan millî çalışmaların önemi ve kutsallığı milletin her ferdinin vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisinin yapacağı vatani vazifeyi ifa mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir. İşbu tebliğin hemen en ücra köylere, en küçük askerî kıtalara ve memleketin bütün kuruluşlarına ve müesseselerine yollanması sağlanacaktır. Cenab-ı Hakk’a tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz’. Temsil Heyeti adına, Mustafa Kemal.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin denetim ve yasama görevlerini yerine getiremediğini belirterek, “Yürütme organı tarafından getirilen kanun tasarılarını veya milletvekillerine verdirtilen kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlanması, hazırlanan tasarı ve tekliflerin büyük bir bölümünün sorgusuz sualsiz, yapılan tüm uyarılara ve önerilere rağmen, neredeyse virgülüne dahi dokunulmaksızın kabul edilmesi, muhalefet tarafından verilen kanun tekliflerinin ahlaki, vicdani ve hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde reddedilmesi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Milletvekillerinin yazılı ve sözlü önergelerinin yanıtlanmaması, cevapların ise büyük bir bölümünün içerikten yoksun olması ayrı bir sorun olarak Parlamentonun gündemindedir. Oysa yüzyıl önce yani yüzyıl önce bu Meclis, az önce Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasından yaptığım alıntılarda da görüleceği üzere, tüm fikirlerin özgürce tartışıldığı, ortak görüşün oluşması için azami düzeyde çalışıldığı bir Meclisti. Üstelik, o Meclis bir yandan özgürce tartışıp yasa yaparken, öte yandan işgal güçlerine karşı bizzat savaşan bir Meclisti” şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 23 Nisan, halk egemenliğinin tesisi ve cumhuriyetin kurulmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Her 23 Nisan oturumunda, yaptığımız konuşmalarda, bir hususun altını özellikle çiziyoruz, o da bugünkü Meclis gerçekliğini eksiklikleri de olsa aşan, onun ilerisinde olan 1920 Meclisi ve kapsayıcı yapısıdır. Kayıtlara baktığımızda, Lazistan mebusu da vardır, Kürdistan mebusu da vardır. Ademimerkeziyetçilik ve temsilde -kısmen de olsa- adalet prensiplerinin esas alındığı mozaiği 1921 Anayasası’nda görmek mümkündür. Mecliste kendi kimliği ve rengiyle temsilin önü açık olduğundan o zaman henüz ulus milliyetçilik formları esastan hâkim değildi” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milleti, tarihin sayfaları 19’uncu yüzyılından 20’nci yüzyıla çevrilirken işgallere, katliamlara ve acılı göçlere maruz bırakılarak ateşle imtihan edildiğini söyleyerek, “Yüz dört yıl önce ülkemiz, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edilmişti; ordularımız dağıtılmış, silahlarımız elimizden alınmıştı. Emperyalist devletler vatanımızı sırtlanlar gibi paylaşmıştı. Uzun savaş yıllarında nüfusumuz erimiş, milletimiz yoksul ve bitap düşmüştü; memleketimiz harap olmuş, ekonomi çökertilmişti. Türk milleti öz vatanında boğulmak isteniyordu. Bu vahim ortamda yürütülen kurtuluş faaliyetleri içeriden baltalanmaya çalışıldı. Yerli iş birlikçiler, işgalcilerin telkinleriyle Kuvay-ı Milliye’ye karşı beşinci kol faaliyeti yürütmüş, isyanlar çıkarmıştı. İşgalcilerle iş birliği yapan bazı sefil siyasetçiler, bir kısım Babıali bürokratları müstevliden himaye dilenerek iktidarı ele geçirebileceklerini ummuşlardı, tıpkı bugün yabancı devletlerden destek ve yardım bekleyenlerin, yabancı büyükelçilerle içli dışlı olanların yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meclis Grubu Başkanı İsmail Tatlıoğlu, türkiye7nin istiklal mücadelesinin Meclisin açılmasıyla başladığını kaydederek, “Yüz yıl önce bu mücadeleyi yürütenler, özgürlük mücadelesini millî egemenliğe dayandırdılar, hukukun müdafaası çizgisine taşıdılar ve meşruiyeti ve ahlaki üstünlüğü bu mücadelenin ön koşulu olarak kabul ettiler. İmparatorluğu’muzun kurmayları olan İstiklal Savaşı’mızın bu kahramanları ve aynı zamanda cumhuriyetimizin yüksek vizyonu kadroları o şartlar altında bile ilkesel duruşlarını göstermeyi bilmişlerdir. 19’uncu ve 20’nci yüzyıl. Çünkü 19’uncu ve 20’nci yüzyıl millî egemenliğe dayanmayan, hukuku öncelemeyen, onlarca bağımsızlık hareketinden ortaya çıkan insani dramlara şahitlik etmiştir. Millî egemenliğe dayanmayan bağımsız hareketlerinin büyük kısmı ülkeleri savuran diktatöryal rejimlere savrulmuş ve insani dram hikâyeleriyle dolmuştur. Bu vesileyle bu yüksek vizyonlu kadroya ve bu aziz milletimize bir defa daha teşekkür ederiz, saygılar sunarız ve geçmişleri rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Brighton 33 40
11. Leicester City 32 42
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
22°
açık