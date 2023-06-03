AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan Vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan Vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.
Politika 03.06.2023, 12:51
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan Vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.