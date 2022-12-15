AK Parti Genel Sekreteri Şahin: “Muhalefet adaylık yarışını mahkeme üzerinden değil kendi masalarında yapmalıdır”

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Muhalefet adaylık yarışını mahkeme üzerinden değil kendi masalarında yapmalıdır” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza hakkında Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenmek istenen şov, kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararının, muhalefet tarafından, kendi iç rekabetleri konusunda araçsallaştırılmasından ve istismarından ibarettir. Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin ve muhalefet bloğunun henüz kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunması içinde bulundukları açmazların acıklı bir sonucudur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ilk derece mahkemesi kararının sonuç doğurması ancak yapılacak istinaf ve temyiz incelemeleri sonucunda, kararın kesinleşmesi ile söz konusu olabilecektir. Muhalefete önerimiz; iç kavgalarını, adaylık yarışlarını, öne geçme ve saf dışı bırakma hamlelerini mahkeme kararları üzerinden değil kendi masalarında yapmalarıdır” ifadelerini kullandı.