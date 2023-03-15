AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı partisinden aday adayı oldu

AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

2013 yılında AK Parti Elazığ İl Başkanı olan ve ardından 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Elazığ Milletvekili seçilen Ejder Açıkkapı ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü olarak görev yapan ve halen yürüten Ejder Acıkkapı, partisinden milletvekili aday adayı oldu.

Sosyal medyadan adaylığını duyuran Açıkkapı, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 28. Dönem TBMM Genel Seçimleri için Elazığ milletvekilliği aday adaylığımızı AK Parti Genel Merkezi’mizde gerçekleştirdik. Allah hayırlı kılsın" dedi.