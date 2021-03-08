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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Geçmişte aramızda bulunmuş bazı zavallıların bugün heveslerine yenik düşmüş olarak kongrelerimizi iç çekerek takip ettiğini görmekteyiz” dedi.

Politika 08.03.2021, 15:57
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Geçmişte aramızda bulunmuş bazı zavallıların bugün heveslerine yenik düşmüş olarak kongrelerimizi iç çekerek takip ettiğini görmekteyiz” dedi.

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, 8 Mart Kadınlar Günü’nde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Binali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları; Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Efkan Ala, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam kongrede yaptığı konuşmada, 2015 yılında sıkıntılı bir dönemde aldığı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e devredeceğini belirterek, Keşir’in ve ekibinin çıtayı çok daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

“81 ilimizde 922 ilçemizde pandemi tedbirlerine rağmen heyecanla, aşkla, şevkle bayrak yarışlarımızı tamamladık”

Bütün görevlerin geçici, başının ve sonunun belli olduğunu aktaran Çam, “Aslolan bir gün her şey bittiğinde sadece ve sadece Sıratı Müstakimdir. 81 ilimizde 922 ilçemizde pandemi tedbirlerine rağmen heyecanla, aşkla, şevkle bayrak yarışlarımızı tamamladık. Kırgınlıklar, küskünlükler olmadan, huzurla ve teslimiyetle görev değişimlerini başarıyla tamamladık. Çünkü bizim partimizde kongrelerimiz adeta bir bayram şenliğinde olur. Görevlerini teslim edenler, görevinin hakkını verebilmenin huzuruyla mutludur, yeni başlangıçlara, ‘Bismillah’ diyeceklerinin bilinciyle hazırdır. Teslim alanlar ise, azim ve heyecan ile hedeflerine varmak için tatlı bir telaş içindedir” diye konuştu.

“Geçmişte aramızda bulunmuş bazı zavallıların bugün heveslerine yenik düşmüş olarak kongrelerimizi iç çekerek takip ettiğini görmekteyiz”

Geçmişte aralarında bulunan bazı zavallıların bugün heveslerine yenik düşmüş olarak kongreleri iç çekerek takip ettiklerini gördüklerini anlatan Çam, “Geçmişte aramızda bulunmuş bazı zavallıların bugün heveslerine yenik düşmüş olarak kongrelerimizi iç çekerek takip ettiğini görmekteyiz. Ucuz ve basit şahsi hesapları uğruna düşmüş oldukları o zavallı ve komik halleri ibretlik bir durumdur. Buradan şunu ifade etmek isterim ki; tek bir kadın temsilcimizi, yetkin ve etkin olabilecek, başarı hikayesi üretebilecek tek bir arkadaşımızı dahi aramızdan koparamadılar” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Adayı Ayşe Keşir ise, tam 20 yıldır Türkiye’nin kadınlarının eğitim, istihdam, siyasi katılımda tüm gücünü, potansiyelini kullanabilsin diye çalıştıklarını dile getirerek, “Savunma sanayiinde, sağlıkta, ulaştırmada, sosyal devlet olma yolundaki devrimlere kadar bugün Türkiye’nin elde ettiği gurur, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yüksekova’daki sandık müşahitimizden, Enez’deki köy temsilcimize kadar tüm gönüldaşlarımızın eseridir. 20 yıl sonra bugün AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Tüm seçimlerde tüm kongrelerde yeni insan kaynağı yetiştiren bir siyaset okuludur aynı zamanda” ifadelerini aktardı.

“Bizler, büyük Türkiye’nin kadınları olarak bu güzel ülkenin yarınları için Kızılelma’dan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz”

Bugün Lütfiye Selva Çam’ın çok uzun emekler verdiği bir bayrağı devralacaklarına dikkat çeken Keşir, şu ifadeleri kaydetti:

“Bu bayrağı bir sonraki hedefe kadar durmadan, yorulmadan taşıyacağız. Elbette ki biliyoruz: çıtamız çok yüksek, onun ve ekibinin sayesinde. 2023 ve 2071 büyük Türkiye hedeflerine doğru hızla ilerleyen ülkemizde, suskun dünyanın gür sesi olan liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetini taşıdığımızın ve bu aziz milletin bizden beklentisinin farkındayız. Bizler, büyük Türkiye’nin kadınları olarak çocuklarımız için bu güzel ülkenin yarınları için Kızılelma’dan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Maziden atiye kurduğumuz köprüde bizi biz yapan değerlerimizle yine, yeniden buluşarak büyük Türkiye’yi kadın erkek hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.
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